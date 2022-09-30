Минфин определил минимально допустимые для бюджета цену нефти и объем добычи

Минфин определил минимально допустимые для бюджета цену нефти и объем добычиВедомство посчитало эффект на доходы при Urals от $30 до $100 за баррель
Минфин спрогнозировал доходы бюджета в зависимости от конъюнктуры на нефтегазовом рынке. Сценарии с различными сочетаниями цены нефти и объема добычи представлены в проекте Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг. Минфин анализирует широкий диапазон – от $30 до $100 за 1 барр. Urals, от 7 млн до 11 млн барр./сутки по объему добычи. Сценарии подготовлены «в условиях 2025 г.», а оценка равновесного курса рубля произведена с учетом операций в рамках бюджетного правила (предусматривает интервенции для ослабления либо укрепления национальной валюты).
При наиболее негативном варианте развития событий – падении цены до $30 и добычи до 7 млн барр./сутки – Минфин ожидает снижения нефтегазовых доходов до 2,9 трлн руб. В бюджетном прогнозе на 2025 г. ведомство предполагает, что эти поступления составят 8,5 трлн руб. При наиболее позитивном – росте стоимости Urals до $100 и объема добычи до 11 млн барр./cутки – нефтегазовые поступления составят 12,9 трлн руб.