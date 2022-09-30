Минфин определил минимально допустимые для бюджета цену нефти и объем добычи

Минфин спрогнозировал доходы бюджета в зависимости от конъюнктуры на нефтегазовом рынке. Сценарии с различными сочетаниями цены нефти и объема добычи представлены в проекте Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг. Минфин анализирует широкий диапазон – от $30 до $100 за 1 барр. Urals, от 7 млн до 11 млн барр./сутки по объему добычи. Сценарии подготовлены «в условиях 2025 г.», а оценка равновесного курса рубля произведена с учетом операций в рамках бюджетного правила (предусматривает интервенции для ослабления либо укрепления национальной валюты).