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Экономика

Росстат по-новому измерил неравенство доходов в стране

Ведомости

Росстат впервые оценил распределение доходов в России по десятипроцентным (децильным) группам населения, выяснив, что на долю 10% богатейших россиян во II квартале пришлось 30% всех денежных доходов населения, пишет РБК.

Всего во II квартале эти доходы составили 19,4 трлн руб. На долю 10% беднейших россиян пришлось лишь 2% общих доходов. Средний доход граждан в этой группе – 8850 руб., что почти на 40% ниже прожиточного минимума, в то время как средний доход 10% богатейших россиян в 15 раз выше и составляет 132 920 руб. В первых шести децильных группах россияне не достигли среднедушевого дохода в России в целом (44 370 руб.).

Как отмечает РБК, доходы обеспеченных россиян на фоне кризиса пострадали сильнее, снизившись во II квартале на 2,1%, в то время как наименее обеспеченные россияне потеряли лишь 0,1% доходов. Как заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, такая динамика подтверждает тот факт, что доходы беднейших россиян формируются за счет различных выплат от государства.

Раньше данная информация раскрывалась не на квартальной, а на годовой основе, а сами когорты составляли 20%. По итогам 2021 г. 20% богатейших россиян располагали 46,7% общих доходов, а 20% беднейших – 5,4% доходов.

Ранее по теме: Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по экономике России

Ранее Минэкономразвития улучшило свои оценки по спаду реальных располагаемых доходов населения. Согласно прогнозу, в 2022 г. показатель сократится на 2% вместо спада на 2,8%, который ожидался ранее. В 2023 г. доходы населения вырастут на 2% (прежняя оценка – рост на 1,2%), в 2024 г. – на 3,1% (3,5%), в 2025 г. – на 2,8% (2%). 

Снижение реальных зарплат, по оценкам министерства, будет сопоставимо. Они сократятся в 2022 г. на 2%, но уже в 2023 г. – вырастут на 2,6%, в 2024 г. – на 2,9%, в 2025 г. – на 2,8%. Безработица на конец года будет на уровне до 4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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