Росстат по-новому измерил неравенство доходов в стране
Всего во II квартале эти доходы составили 19,4 трлн руб. На долю 10% беднейших россиян пришлось лишь 2% общих доходов. Средний доход граждан в этой группе – 8850 руб., что почти на 40% ниже прожиточного минимума, в то время как средний доход 10% богатейших россиян в 15 раз выше и составляет 132 920 руб. В первых шести децильных группах россияне не достигли среднедушевого дохода в России в целом (44 370 руб.).
Как отмечает РБК, доходы обеспеченных россиян на фоне кризиса пострадали сильнее, снизившись во II квартале на 2,1%, в то время как наименее обеспеченные россияне потеряли лишь 0,1% доходов. Как заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, такая динамика подтверждает тот факт, что доходы беднейших россиян формируются за счет различных выплат от государства.
Раньше данная информация раскрывалась не на квартальной, а на годовой основе, а сами когорты составляли 20%. По итогам 2021 г. 20% богатейших россиян располагали 46,7% общих доходов, а 20% беднейших – 5,4% доходов.
Ранее Минэкономразвития улучшило свои оценки по спаду реальных располагаемых доходов населения. Согласно прогнозу, в 2022 г. показатель сократится на 2% вместо спада на 2,8%, который ожидался ранее. В 2023 г. доходы населения вырастут на 2% (прежняя оценка – рост на 1,2%), в 2024 г. – на 3,1% (3,5%), в 2025 г. – на 2,8% (2%).
Снижение реальных зарплат, по оценкам министерства, будет сопоставимо. Они сократятся в 2022 г. на 2%, но уже в 2023 г. – вырастут на 2,6%, в 2024 г. – на 2,9%, в 2025 г. – на 2,8%. Безработица на конец года будет на уровне до 4,5%.
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