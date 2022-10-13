Росстат по-новому измерил неравенство доходов в стране

Всего во II квартале эти доходы составили 19,4 трлн руб. На долю 10% беднейших россиян пришлось лишь 2% общих доходов. Средний доход граждан в этой группе – 8850 руб., что почти на 40% ниже прожиточного минимума, в то время как средний доход 10% богатейших россиян в 15 раз выше и составляет 132 920 руб. В первых шести децильных группах россияне не достигли среднедушевого дохода в России в целом (44 370 руб.).