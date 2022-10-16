В Болгарии заявили об обеспеченности страны газом на ближайший год

«Ситуация крайне динамичная. Если бы вы спросили меня два месяца назад, ожидал ли я такого положительного сценария, я бы сказал «нет». Да, если война будет обостряться, все может случиться, но сейчас у нас контракт с Азербайджаном, к которому мы можем добавить СПГ и трубопроводный газ», — сказал Стоянов.