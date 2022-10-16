В Болгарии заявили об обеспеченности страны газом на ближайший год
Болгария будет обеспечена газом в ближайшие 12-14 месяцев, заявил в эфире Nova TV исполняющий обязанности министра экономики и промышленности республики Никола Стоянов.
По его словам, цены на энергоносители ясны, и «бизнес может работать гладко». Газовый кризис остался позади, считает чиновник.
«Ситуация крайне динамичная. Если бы вы спросили меня два месяца назад, ожидал ли я такого положительного сценария, я бы сказал «нет». Да, если война будет обостряться, все может случиться, но сейчас у нас контракт с Азербайджаном, к которому мы можем добавить СПГ и трубопроводный газ», — сказал Стоянов.
В конце августа власти Болгарии заявили, что в обязательном порядке проведут переговоры с компанией «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа. «Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро.
Болгария планирует увеличить объем поставок по южному газовому коридору, чтобы получать из Азербайджана до 2 млрд куб. м газа ежегодно, заявил в сентябре Стоянов.
Азербайджан поставляет свой газ через Трансадриатический трубопровод только трем европейским странам — Греции, Италии и Болгарии. Его запустили в 2021 г., однако из-за того, что в Болгарии отсутствовал интерконнектор, объемы были снижены в три-четыре раза, то есть вместо 1 млрд куб. м газа Болгария в прошлом году смогла получить только 280 млн куб. м. Основным поставщиком осталась Россия. 1 октября в Софии состоялась церемония открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).