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Экономика

В Болгарии заявили об обеспеченности страны газом на ближайший год

Ведомости

Болгария будет обеспечена газом в ближайшие 12-14 месяцев, заявил в эфире Nova TV исполняющий обязанности министра экономики и промышленности республики Никола Стоянов. 

По его словам, цены на энергоносители ясны, и «бизнес может работать гладко». Газовый кризис остался позади, считает чиновник.

«Ситуация крайне динамичная. Если бы вы спросили меня два месяца назад, ожидал ли я такого положительного сценария, я бы сказал «нет». Да, если война будет обостряться, все может случиться, но сейчас у нас контракт с Азербайджаном, к которому мы можем добавить СПГ и трубопроводный газ», — сказал Стоянов.

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В конце августа власти Болгарии заявили, что в обязательном порядке проведут переговоры с компанией «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа. «Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро.

Болгария планирует увеличить объем поставок по южному газовому коридору, чтобы получать из Азербайджана до 2 млрд куб. м газа ежегодно, заявил в сентябре Стоянов. 

Азербайджан поставляет свой газ через Трансадриатический трубопровод только трем европейским странам — Греции, Италии и Болгарии. Его запустили в 2021 г., однако из-за того, что в Болгарии отсутствовал интерконнектор, объемы были снижены в три-четыре раза, то есть вместо 1 млрд куб. м газа Болгария в прошлом году смогла получить только 280 млн куб. м. Основным поставщиком осталась Россия. 1 октября в Софии состоялась церемония открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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