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Минфин США сообщил о росте дефицита бюджета страны в сентябре в два раза

Ведомости

Дефицит бюджета США в сентябре вырос в два раза по сравнению с августом, составив $429,673 млрд против дефицита в $219,596 млрд, сообщает министерство финансов страны.

В сентябре 2021 г. в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере $64,94 млрд. По итогам всего финансового года (с октября 2021-го по октябрь 2022-го) дефицит составил $1,375 трлн. В 2021 г. дефицит американского бюджета составлял $2,776 трлн.

Ранее по теме: Госдолг США достиг рекордных $31 трлн

Ранее стало известно, что общий государственный долг США достиг исторического максимума и на 3 октября составил $31,12 трлн. Из этой суммы внутриправительственный долг (Intragovernmental Holdings) составляет $6,82 трлн, все остальное — публичный (Debt Held by the Public). Показатель превышает плановые доходы федерального бюджета в 5,7 раза. Госдолга такого размера у Штатов не было за все время ведения статистики минфином, который публикует ее с 1993 г.

В августе администрация США предоставила самый большой одномоментный пакет военной помощи Украине. Как говорилось в заявлении президента США Джо Байдена, приуроченном к Дню независимости Украины 24 августа, этот пакет составит $2,98 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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