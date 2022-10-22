Минфин США сообщил о росте дефицита бюджета страны в сентябре в два раза

Ранее стало известно, что общий государственный долг США достиг исторического максимума и на 3 октября составил $31,12 трлн. Из этой суммы внутриправительственный долг (Intragovernmental Holdings) составляет $6,82 трлн, все остальное — публичный (Debt Held by the Public). Показатель превышает плановые доходы федерального бюджета в 5,7 раза. Госдолга такого размера у Штатов не было за все время ведения статистики минфином, который публикует ее с 1993 г.