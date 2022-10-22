Минфин США сообщил о росте дефицита бюджета страны в сентябре в два раза
Дефицит бюджета США в сентябре вырос в два раза по сравнению с августом, составив $429,673 млрд против дефицита в $219,596 млрд, сообщает министерство финансов страны.
В сентябре 2021 г. в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере $64,94 млрд. По итогам всего финансового года (с октября 2021-го по октябрь 2022-го) дефицит составил $1,375 трлн. В 2021 г. дефицит американского бюджета составлял $2,776 трлн.
Ранее стало известно, что общий государственный долг США достиг исторического максимума и на 3 октября составил $31,12 трлн. Из этой суммы внутриправительственный долг (Intragovernmental Holdings) составляет $6,82 трлн, все остальное — публичный (Debt Held by the Public). Показатель превышает плановые доходы федерального бюджета в 5,7 раза. Госдолга такого размера у Штатов не было за все время ведения статистики минфином, который публикует ее с 1993 г.
В августе администрация США предоставила самый большой одномоментный пакет военной помощи Украине. Как говорилось в заявлении президента США Джо Байдена, приуроченном к Дню независимости Украины 24 августа, этот пакет составит $2,98 млрд.