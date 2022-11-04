Представитель Эрдогана допустил усиление «Турецкого потока» еще одним трубопроводом

«Турецкий поток» функционирует, его можно немного усилить, построив еще один трубопровод. В таком случае может сформироваться совершенно новая энергетическая карта, которая охватит восток и запад, север и юг. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5–10 лет. Если это произойдет, Турция станет не просто страной – транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где формируется рынок газа, определяются газовые поставки», — цитирует Калына телеканал Haberturk.