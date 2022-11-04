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Экономика

Представитель Эрдогана допустил усиление «Турецкого потока» еще одним трубопроводом

Ведомости

Официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын допустил возможность создания дополнительного трубопровода для усиления мощностей газопровода «Турецкий поток». Он отметил, что в будущем Турция может стать страной, где формируется газовый рынок.

«Турецкий поток» функционирует, его можно немного усилить, построив еще один трубопровод. В таком случае может сформироваться совершенно новая энергетическая карта, которая охватит восток и запад, север и юг. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5–10 лет. Если это произойдет, Турция станет не просто страной – транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где формируется рынок газа, определяются газовые поставки», — цитирует Калына телеканал Haberturk.

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Идею создания хаба для поставок российского газа высказал 12 октября президент России Владимир Путин. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки. Эрдоган отметил, что строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.

22 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что на территории Турции ведется работа по оценке проектирования и строительства газового хаба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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