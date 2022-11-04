Представитель Эрдогана допустил усиление «Турецкого потока» еще одним трубопроводом
Официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын допустил возможность создания дополнительного трубопровода для усиления мощностей газопровода «Турецкий поток». Он отметил, что в будущем Турция может стать страной, где формируется газовый рынок.
«Турецкий поток» функционирует, его можно немного усилить, построив еще один трубопровод. В таком случае может сформироваться совершенно новая энергетическая карта, которая охватит восток и запад, север и юг. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5–10 лет. Если это произойдет, Турция станет не просто страной – транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где формируется рынок газа, определяются газовые поставки», — цитирует Калына телеканал Haberturk.
Идею создания хаба для поставок российского газа высказал 12 октября президент России Владимир Путин. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки. Эрдоган отметил, что строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.
22 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что на территории Турции ведется работа по оценке проектирования и строительства газового хаба.