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Минэнерго: замещение критических технологий в энергетике ожидается к 2026-2027 году

Ведомости

Критические технологии в энергетике могут быть полностью импортозамещены к 2026-2027 г. Такое заявление сделал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в ходе круглого стола в Совете Федерации РФ.

«Мы к 2026-2027 году сможем говорить о полном замещении всех критических технологий, используемых на текущий момент в электроэнергетике», — сообщил Грабчак (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, в 2017 г. доля импорта технологий в российской энергетике составляла 37%, но к концу октября 2022 г. она снизилась до 31%. Исходя из размеров инвестпрограмм госкомпаний в сфере энергооборудования, чиновник оценил объемы рынка в РФ в 400-500 млрд руб. ежегодно. Грабчак пояснил, что эти средства позволят развернуть машиностроительное производство внутри страны.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, ввели санкции в отношении России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.

В ходе Российской энергетической недели 14 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что обеспечить топливно-энергетический комплекс российским оборудованием и технологиями важно для энергобезопасности РФ. Он отметил, что пока в стране замещено 60% технологий в ТЭК. В то же время президент РФ Владимир Путин поручил увеличить этот показатель до 80% к 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных