Минэнерго: замещение критических технологий в энергетике ожидается к 2026-2027 году
Критические технологии в энергетике могут быть полностью импортозамещены к 2026-2027 г. Такое заявление сделал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в ходе круглого стола в Совете Федерации РФ.
«Мы к 2026-2027 году сможем говорить о полном замещении всех критических технологий, используемых на текущий момент в электроэнергетике», — сообщил Грабчак (цитата по ТАСС).
По словам замминистра, в 2017 г. доля импорта технологий в российской энергетике составляла 37%, но к концу октября 2022 г. она снизилась до 31%. Исходя из размеров инвестпрограмм госкомпаний в сфере энергооборудования, чиновник оценил объемы рынка в РФ в 400-500 млрд руб. ежегодно. Грабчак пояснил, что эти средства позволят развернуть машиностроительное производство внутри страны.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, ввели санкции в отношении России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
В ходе Российской энергетической недели 14 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что обеспечить топливно-энергетический комплекс российским оборудованием и технологиями важно для энергобезопасности РФ. Он отметил, что пока в стране замещено 60% технологий в ТЭК. В то же время президент РФ Владимир Путин поручил увеличить этот показатель до 80% к 2025 г.
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