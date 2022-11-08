Минэнерго: замещение критических технологий в энергетике ожидается к 2026-2027 году

В ходе Российской энергетической недели 14 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что обеспечить топливно-энергетический комплекс российским оборудованием и технологиями важно для энергобезопасности РФ. Он отметил, что пока в стране замещено 60% технологий в ТЭК. В то же время президент РФ Владимир Путин поручил увеличить этот показатель до 80% к 2025 г.