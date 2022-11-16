В результате теракта в Иране погибло не менее пяти человек
Не менее пяти человек погибло в Иране в результате теракта на центральном рынке в городе Изе провинции Хузестан, сообщает местное информационное агентство IRNA.
В сообщении отмечается, что атаке террористов подверглись в том числе сотрудники силовых структур. Ранения разной степени тяжести получили 15 человек.
Как пишет IRNA, нападение произошло после того, как контрреволюционные группы начали призывать жителей выйти на улицы и выступить против протестов.
Это не первая атака подобного рода, произошедшая в Иране за последнее время. Так, в октябре в одной из мечетей Шираза произошла стрельба, в результате которой погибли 13 человек, включая женщин и детей.