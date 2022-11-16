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В результате теракта в Иране погибло не менее пяти человек

Ведомости

Не менее пяти человек погибло в Иране в результате теракта на центральном рынке в городе Изе провинции Хузестан, сообщает местное информационное агентство IRNA.

В сообщении отмечается, что атаке террористов подверглись в том числе сотрудники силовых структур. Ранения разной степени тяжести получили 15 человек.

Как пишет IRNA, нападение произошло после того, как контрреволюционные группы начали призывать жителей выйти на улицы и выступить против протестов.

Это не первая атака подобного рода, произошедшая в Иране за последнее время. Так, в октябре в одной из мечетей Шираза произошла стрельба, в результате которой погибли 13 человек, включая женщин и детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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