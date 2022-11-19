Правительство утвердило поддержку импортерам значимой продукции
Правительство РФ поддержит импортеров значимой продукции производственного назначения, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Как уточнили в правительстве, импортеров, которые ввозят в Россию отдельные виды товаров критического импорта, освободят от обязанности предоставлять обеспечение уплаты таможенных налогов и пошлин. Льготы распространяются в том числе на товары для производства продовольствия, электронной, металлургической, а также продукции легкой промышленности. Речь идет о товарах, которые ввезли в РФ с 28 марта 2022 г. Тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин действуют до 31 марта при условии предоставления обеспечения по уплате таможенных платежей, сейчас эту обязанность решили отменить.
«Необходимость соблюдения этого требования приводит к тому, что участникам внешнеэкономической деятельности приходится отвлекать значительные средства. Таким образом, экономический эффект льгот нивелируется», — пояснили в правительстве.
Отмечается, что решение снизит финансовую нагрузку на импортеров и позволит поддержать отрасли, которые сталкиваются с риском дефицита оборудования из-за внешних ограничений.