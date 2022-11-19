Правительство утвердило поддержку импортерам значимой продукции

Как уточнили в правительстве, импортеров, которые ввозят в Россию отдельные виды товаров критического импорта, освободят от обязанности предоставлять обеспечение уплаты таможенных налогов и пошлин. Льготы распространяются в том числе на товары для производства продовольствия, электронной, металлургической, а также продукции легкой промышленности. Речь идет о товарах, которые ввезли в РФ с 28 марта 2022 г. Тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин действуют до 31 марта при условии предоставления обеспечения по уплате таможенных платежей, сейчас эту обязанность решили отменить.