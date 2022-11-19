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Экономика

Правительство утвердило поддержку импортерам значимой продукции

Ведомости

Правительство РФ поддержит импортеров значимой продукции производственного назначения, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Как уточнили в правительстве, импортеров, которые ввозят в Россию отдельные виды товаров критического импорта, освободят от обязанности предоставлять обеспечение уплаты таможенных налогов и пошлин. Льготы распространяются в том числе на товары для производства продовольствия, электронной, металлургической, а также продукции легкой промышленности. Речь идет о товарах, которые ввезли в РФ с 28 марта 2022 г. Тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин действуют до 31 марта при условии предоставления обеспечения по уплате таможенных платежей, сейчас эту обязанность решили отменить.

«Необходимость соблюдения этого требования приводит к тому, что участникам внешнеэкономической деятельности приходится отвлекать значительные средства. Таким образом, экономический эффект льгот нивелируется», — пояснили в правительстве.

Отмечается, что решение снизит финансовую нагрузку на импортеров и позволит поддержать отрасли, которые сталкиваются с риском дефицита оборудования из-за внешних ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных