Минтранс возобновит рассмотрение вопроса о запуске ВСМ Москва — Казань

В России нет действующих ВСМ. Первый проект такой железной дороги был предложен еще в 2009 г.: тогда речь шла о строительстве ВСМ из Москвы в Казань с возможным продлением до Екатеринбурга. С 2013 г. проект, который планировалось реализовать на основе государственно-частного партнерства, обсуждался на разных уровнях, но стройка так и не началась, а с 2019 г. проект Москва – Казань был официально заморожен. Весной 2020 г. вице-премьер Марат Хуснуллин пояснял, что это произошло из-за его высокой стоимости и «неподтвержденного пассажиропотока».