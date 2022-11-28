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Минтранс возобновит рассмотрение вопроса о запуске ВСМ Москва — Казань

Ведомости

Минтранс России может вернуться к рассмотрению проекта по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Казань, сообщил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов, передает ТАСС.

«Есть. Мы смотрим. Москва — Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участок развития — это Москва, Владимир, Казань», – ответил он на вопрос журналистов о планах по расширению высокоскоростного ж/д сообщения.

Помимо этого ведомство рассматривает и проект ускоренного ж/д сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером, добавил Иванов.

В России нет действующих ВСМ. Первый проект такой железной дороги был предложен еще в 2009 г.: тогда речь шла о строительстве ВСМ из Москвы в Казань с возможным продлением до Екатеринбурга. С 2013 г. проект, который планировалось реализовать на основе государственно-частного партнерства, обсуждался на разных уровнях, но стройка так и не началась, а с 2019 г. проект Москва – Казань был официально заморожен. Весной 2020 г. вице-премьер Марат Хуснуллин пояснял, что это произошло из-за его высокой стоимости и «неподтвержденного пассажиропотока».

ВСМ до Санкт-Петербурга должна была стать альтернативой создания в России первой сверхскоростной железной дороги. За счет РЖД должны были быть профинансированы входы в обе столицы и участок Крюково – Логовежь, а участок Логовежь – Обухово планировалось строить за счет концессии. Но в конце 2021 г. в правительстве вновь разгорелась дискуссия о целесообразности реализации капиталоемкого проекта, а в конце декабря президент Владимир Путин на большой пресс-конференции сказал, что ВСМ все еще «требует экспертного изучения». В марте этого года «Ведомости» писали о намерении правительства отказаться от финансирования проекта из ФНБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных