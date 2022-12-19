В Минэкономразвития уточнили оценку падения ВВП за десять месяцев

По оценкам аналитиков ВБ, ВВП России снизится на 4,5% в 2022 г. и на 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.