В Минэкономразвития уточнили оценку падения ВВП за десять месяцев
Падение ВВП России в период с января по октябрь оценивается на уровне 1,9% вместо ранее заявленных 2,1%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, пишут «РИА Новости».
«У нас оценка по итогам 10 месяцев — сокращение (ВВП. — ред. "РИА Новости") на 1,9%», — заявил Решетников во время выступления на заседании парламентского собрания Союза России и Белоруссии.
Глава Минэкономразвития пояснил, что усиление интеграции России и Белоруссии стимулировало рост торговли, а также помогло смягчить экономический спад и последствия западных санкций.
30 ноября, согласно обзору Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике», с января по октябрь снижение ВВП составило 2,1%. По данным документа, ведомство по-прежнему ожидает сокращения ВВП на 2,9%. Такой прогноз Решетников подтвердил еще 5 декабря. Тогда он отметил, что российская экономика «сумела выдержать несколько волн односторонних ограничений».
В октябре Решетников заявил, что прогноз Всемирного банка (ВБ), в соответствии с которым падение ВВП в России по итогам 2022 г. составит 4,5%, является излишне консервативным и не учитывает планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.
По оценкам аналитиков ВБ, ВВП России снизится на 4,5% в 2022 г. и на 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.