Вице-премьер Армении заявил о рекордном товарообороте с Россией
По итогам 10 месяцев 2022 г. товарооборот между Арменией и Россией достиг рекордных $3,8 млрд, сообщил вице-премьер республики Мгер Григорян, передает ТАСС.
«Мы зафиксировали рекордные показатели взаимной торговли. За 10 месяцев 2022 г. товарооборот между нашими странами в эквиваленте составил $3,8 млрд, что превышает показатель того же периода 2021 г. более чем на 85%», — заявил Григорян на заседании межправительственной комиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству.
Еще летом текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин говорил об успешной реализации торгово-экономического сотрудничества с Арменией в условиях антироссийских санкций. Тогда Мишустин сообщил, что по результатам первой половины 2022 г. товарооборот между двумя государствами вырос на 42%, превысив $1,6 млрд.
По итогам 2021 г. Мишустин заявил о том, что товарооборот между Россией и Арменией увеличился почти на 13% по сравнению с показателем за 2020 г. и составил $2,6 млрд. По словам премьер-министра, в период с января по февраль уже 2022 г. товарооборот вырос на 42% и составил около $430 млн. Он отмечал, что объем российских инвестиций в экономику Армении превышает показатель в $2 млрд.