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Экономика

Вице-премьер Армении заявил о рекордном товарообороте с Россией

Ведомости

По итогам 10 месяцев 2022 г. товарооборот между Арменией и Россией достиг рекордных $3,8 млрд, сообщил вице-премьер республики Мгер Григорян, передает ТАСС.

«Мы зафиксировали рекордные показатели взаимной торговли. За 10 месяцев 2022 г. товарооборот между нашими странами в эквиваленте составил $3,8 млрд, что превышает показатель того же периода 2021 г. более чем на 85%», — заявил Григорян на заседании межправительственной комиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству.

Еще летом текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин говорил об успешной реализации торгово-экономического сотрудничества с Арменией в условиях антироссийских санкций. Тогда Мишустин сообщил, что по результатам первой половины 2022 г. товарооборот между двумя государствами вырос на 42%, превысив $1,6 млрд.

По итогам 2021 г. Мишустин заявил о том, что товарооборот между Россией и Арменией увеличился почти на 13% по сравнению с показателем за 2020 г. и составил $2,6 млрд. По словам премьер-министра, в период с января по февраль уже 2022 г. товарооборот вырос на 42% и составил около $430 млн. Он отмечал, что объем российских инвестиций в экономику Армении превышает показатель в $2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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