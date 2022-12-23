Вице-премьер Армении заявил о рекордном товарообороте с Россией

По итогам 2021 г. Мишустин заявил о том, что товарооборот между Россией и Арменией увеличился почти на 13% по сравнению с показателем за 2020 г. и составил $2,6 млрд. По словам премьер-министра, в период с января по февраль уже 2022 г. товарооборот вырос на 42% и составил около $430 млн. Он отмечал, что объем российских инвестиций в экономику Армении превышает показатель в $2 млрд.