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Экономика

НБКИ: доля отказов по ипотеке в России достигла рекордных 46,2%

Ведомости

В конце 2022 г. доля отказов по ипотечным кредитам достигла максимума за всю историю наблюдений с 2017 г. и составила 46,2%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомились «Ведомости». Ранее об этом сообщал РБК.

«В условиях повышенного спроса на ипотеку со стороны граждан у банков появилась возможность для их более тщательного отбора, отдавая предпочтение тем из них, у кого возможности по надлежащему обслуживанию долга наиболее очевидны. Поэтому доля одобрения ипотечных заявок в 2022 году постепенно сокращалась», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, спрос на ипотечные кредиты восстановился во второй половине 2022 г. на фоне снижения ключевой ставки, влияние на это оказали и выгодные условия по льготной ипотеке.

Согласно данным НБКИ, доля отказов в I квартале прошлого года составляла 34,1% и к концу года выросла на 12,1 п. п. Предыдущий максимум по отказам был зафиксирован в конце 2021 г., когда доля составила 36,6%.

Начиная с весны 2022 г. ЦБ последовательно снижал ключевую ставку после резкого повышения с 9,5% до 20% в конце февраля. Так, в апреле ставка снижалась два раза – с начала до 17%, потом до 14%. В мае она опустилась до 11%, в июне – до 9,5%, в июле – до 8%, а до 7,5% ЦБ опустил ее в сентябре. На заседании 16 декабря 2022 г. регулятор принял решение оставить ее на прежнем уровне.

Ранее по теме: Льготная ипотека останется драйвером роста рынка в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных