НБКИ: доля отказов по ипотеке в России достигла рекордных 46,2%

Начиная с весны 2022 г. ЦБ последовательно снижал ключевую ставку после резкого повышения с 9,5% до 20% в конце февраля. Так, в апреле ставка снижалась два раза – с начала до 17%, потом до 14%. В мае она опустилась до 11%, в июне – до 9,5%, в июле – до 8%, а до 7,5% ЦБ опустил ее в сентябре. На заседании 16 декабря 2022 г. регулятор принял решение оставить ее на прежнем уровне.