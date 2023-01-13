НБКИ: доля отказов по ипотеке в России достигла рекордных 46,2%
«В условиях повышенного спроса на ипотеку со стороны граждан у банков появилась возможность для их более тщательного отбора, отдавая предпочтение тем из них, у кого возможности по надлежащему обслуживанию долга наиболее очевидны. Поэтому доля одобрения ипотечных заявок в 2022 году постепенно сокращалась», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По его словам, спрос на ипотечные кредиты восстановился во второй половине 2022 г. на фоне снижения ключевой ставки, влияние на это оказали и выгодные условия по льготной ипотеке.
Согласно данным НБКИ, доля отказов в I квартале прошлого года составляла 34,1% и к концу года выросла на 12,1 п. п. Предыдущий максимум по отказам был зафиксирован в конце 2021 г., когда доля составила 36,6%.
Начиная с весны 2022 г. ЦБ последовательно снижал ключевую ставку после резкого повышения с 9,5% до 20% в конце февраля. Так, в апреле ставка снижалась два раза – с начала до 17%, потом до 14%. В мае она опустилась до 11%, в июне – до 9,5%, в июле – до 8%, а до 7,5% ЦБ опустил ее в сентябре. На заседании 16 декабря 2022 г. регулятор принял решение оставить ее на прежнем уровне.