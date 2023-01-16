Минфин: средняя цена Urals опустилась до $47 за баррель
Средняя цена на российский сорт нефти Urals с 15 декабря 2022 г. до 14 января составила $46,82/барр., сообщил Минфин России.
«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 г. по 14 января 2023 г. составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну», – говорится в сообщении.
Экспортная пошлина с 1 февраля снизится на $3,9 до $12,8 за тонну, отметили в Минфине. Пошлина на светлые нефтепродукты понизится до $3,8 c $5,0 за тонну, на товарный бензин — до $3,8, а на прямогонный – до $7. Пошлина на сжиженный газ СПБТ) составит $21, а на кокс – $0,8 за тонну.
5 декабря вступил в силу введенный странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
Ранее 11 января вице-премьер Александр Новак признал, что введение ценового потолка привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. При этом он понадеялся, что ситуация будет носить временный характер. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, призвал обратить внимание на ситуацию с дисконтом.
В тот же день Минфин сообщил, что бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Минфин и ЦБ также объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила.
Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что российская нефть сорта Urals 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – $37,8/барр. При этом эталонная нефть марки Brent в этот день торговалась на уровне $78,57.
После этого в Минэнерго допустили введение дополнительных мер для противодействия потолку цен на российскую нефть. В частности, они могут быть направлены на «ограничение возможного дисконта» на российское сырье при поставках за рубеж «до пределов, основанных на рыночных ценах».