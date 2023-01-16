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Экономика

Минфин: средняя цена Urals опустилась до $47 за баррель

Ведомости

Средняя цена на российский сорт нефти Urals с 15 декабря 2022 г. до 14 января составила $46,82/барр., сообщил Минфин России.

«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 г. по 14 января 2023 г. составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну», – говорится в сообщении.

В период с 15 ноября по 14 декабря нефть Urals стоила в среднем $57,49/барр., а месяцем ранее – $71,1/барр.

Экспортная пошлина с 1 февраля снизится на $3,9 до $12,8 за тонну, отметили в Минфине. Пошлина на светлые нефтепродукты понизится до $3,8 c $5,0 за тонну, на товарный бензин — до $3,8, а на прямогонный – до $7. Пошлина на сжиженный газ СПБТ) составит $21, а на кокс – $0,8 за тонну.

5 декабря вступил в силу введенный странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

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Ранее 11 января вице-премьер Александр Новак признал, что введение ценового потолка привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. При этом он понадеялся, что ситуация будет носить временный характер. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, призвал обратить внимание на ситуацию с дисконтом.

В тот же день Минфин сообщил, что бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Минфин и ЦБ также объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что российская нефть сорта Urals 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – $37,8/барр. При этом эталонная нефть марки Brent в этот день торговалась на уровне $78,57.

После этого в Минэнерго допустили введение дополнительных мер для противодействия потолку цен на российскую нефть. В частности, они могут быть направлены на «ограничение возможного дисконта» на российское сырье при поставках за рубеж «до пределов, основанных на рыночных ценах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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