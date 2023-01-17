Путин сообщил о росте платежей в бюджет от российских газодобытчиков
Российские газодобытчики значительно увеличили платежи в бюджет страны, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Вместе с тем [в 2022 г.] снизилась добыча природного газа: объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран. В результате российские газодобытчики, экспортеры сработали в последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны», — заявил президент, передает пресс-служба Кремля.
В конце декабря на предновогоднем селекторном совещании «Газпрома» председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что в 2022 г. холдинг заплатит более 5 трлн руб. налогов. Миллер отмечал, что при этом «Газпром» «чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все свои долговые обязательства». Начальник департамента «Газпрома» Карен Оганян говорил, что компания станет крупнейшим налогоплательщиком страны по итогам 2022 г. Тогда он отметил, что «Газпром» обеспечит одну пятую поступлений налогов в бюджет Санкт-Петербурга.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с данными статистики Минэнерго, сообщили, что добыча газа в России в январе – ноябре 2022 г. снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612,9 млрд куб. м. Основной вклад в общую динамику внесло падение добычи у «Газпрома». Крупнейшие независимые производители газа – «Роснефть» и «Новатэк» – продемонстрировали рост добычи.
19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.