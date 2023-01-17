Путин сообщил о росте платежей в бюджет от российских газодобытчиков

19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.