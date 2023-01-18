Белоусов сообщил о внедрении 44 регионами инвестиционного стандарта в этом году

Стандартизация инвестиционных процессов позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в регионы России, отметил вице-премьер. По его словам, важно обеспечить тесное взаимодействие регионов с деловыми объединениями и Минэкономразвития, информировать бизнес о нововведениях, а также донести суть каждого стандарта и сделать их рабочим инструментом для инвесторов. Особое внимание надо уделить четырем новым регионам РФ, добавил он.