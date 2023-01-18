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Экономика

Белоусов сообщил о внедрении 44 регионами инвестиционного стандарта в этом году

Ведомости

В этом году внедрение регионального инвестиционного стандарта будет завершено на всей территории России, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в хода заседания штаба по инвестициям с участием 89 регионов.

«Ранее 45 регионов завершили внедрение регионального инвестиционного стандарта. Теперь эта работа предстоит еще 44 регионам. От подбора ответственных и сформированной инвестиционной команды зависит место субъектов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности», – приводит слова Белоусова пресс-служба правительства.

Стандартизация инвестиционных процессов позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в регионы России, отметил вице-премьер. По его словам, важно обеспечить тесное взаимодействие регионов с деловыми объединениями и Минэкономразвития, информировать бизнес о нововведениях, а также донести суть каждого стандарта и сделать их рабочим инструментом для инвесторов. Особое внимание надо уделить четырем новым регионам РФ, добавил он.

Всего региональный инвестстандарт состоит из пяти инструментов: инвестиционной декларации, которая содержит стратегию развития региона, агентств развития, занимающихся привлечением частных инструментов, инвесткомитетов, работающих над оперативными спорными вопросами, а также инвестиционной карты и свода инвестиционных правил. Инвестиционная карта содержит данные о территориальном планировании региона, его ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки, а свод инвестиционных правил – оптимальные алгоритмы действий инвестора и сроки для подключения к инфраструктуре.

Отмечается также, что подготовка региональных инвестиционных команд проходит на базе РАНХиГС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных