Белоусов сообщил о внедрении 44 регионами инвестиционного стандарта в этом году
В этом году внедрение регионального инвестиционного стандарта будет завершено на всей территории России, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в хода заседания штаба по инвестициям с участием 89 регионов.
«Ранее 45 регионов завершили внедрение регионального инвестиционного стандарта. Теперь эта работа предстоит еще 44 регионам. От подбора ответственных и сформированной инвестиционной команды зависит место субъектов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности», – приводит слова Белоусова пресс-служба правительства.
Стандартизация инвестиционных процессов позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в регионы России, отметил вице-премьер. По его словам, важно обеспечить тесное взаимодействие регионов с деловыми объединениями и Минэкономразвития, информировать бизнес о нововведениях, а также донести суть каждого стандарта и сделать их рабочим инструментом для инвесторов. Особое внимание надо уделить четырем новым регионам РФ, добавил он.
Всего региональный инвестстандарт состоит из пяти инструментов: инвестиционной декларации, которая содержит стратегию развития региона, агентств развития, занимающихся привлечением частных инструментов, инвесткомитетов, работающих над оперативными спорными вопросами, а также инвестиционной карты и свода инвестиционных правил. Инвестиционная карта содержит данные о территориальном планировании региона, его ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки, а свод инвестиционных правил – оптимальные алгоритмы действий инвестора и сроки для подключения к инфраструктуре.
Отмечается также, что подготовка региональных инвестиционных команд проходит на базе РАНХиГС.