Савельев призвал не сомневаться в безопасности полетов в ближайшее время
У России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов, опасаться пока нечего, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Даже не сомневайтесь, – ответил он на вопрос о том, безопасно ли будет летать в ближайшее время (цитата по ТАСС). – Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, они работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей. Поэтому нам пока нечего опасаться».
Глава Минтранса также напомнил, что средний возраст самолетов авиакомпаний РФ составляет примерно 15 лет, и подчеркнул, что «ни одна авиакомпания не поднимет в воздух самолет, если она будет не уверена в безопасности». По словам Савельева, российского парка самолетов достаточно для «довольно длительного периода», при этом ожидаются поставки MС-21 и SSJ 100.
Ранее Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в 2022 г. российские авиакомпании перевезли 95 млн человек. В 2021 г. было перевезено 111 млн человек.
«2022 год благодаря вашей поддержке, уважаемый Владимир Владимирович [Путин], был рекордным по объемам выделенных средств из федерального бюджета – 174 млрд руб., за счет которых было перевезено более 95 млн человек, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов юга», – сказал Савельев на совещании.
После начала военной спецоперации на Украине страны ЕС, Великобритания и США ввели беспрецедентные санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus, составляющих основу авиапарка) и комплектующих. Было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные ВС. Также недружественные страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России, а Россия в ответ запретила пролет для авиакомпаний из этих государств.
Савельев также отмечал в конце ноября, что на субсидирование внутренних перевозок в 2022 г. было выделено 100 млрд руб., которые Росавиация распределила между 32 авиакомпаниями.