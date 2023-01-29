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Экономика

Савельев призвал не сомневаться в безопасности полетов в ближайшее время

Ведомости

У России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов, опасаться пока нечего, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Даже не сомневайтесь, – ответил он на вопрос о том, безопасно ли будет летать в ближайшее время (цитата по ТАСС). – Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, они работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей. Поэтому нам пока нечего опасаться».

Глава Минтранса также напомнил, что средний возраст самолетов авиакомпаний РФ составляет примерно 15 лет, и подчеркнул, что «ни одна  авиакомпания не поднимет в воздух самолет, если она будет не уверена в безопасности». По словам Савельева, российского парка самолетов достаточно для «довольно длительного периода», при этом ожидаются поставки MС-21 и SSJ 100.

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Ранее Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в 2022 г. российские авиакомпании перевезли 95 млн человек.  В 2021 г. было перевезено 111 млн человек.

«2022 год благодаря вашей поддержке, уважаемый Владимир Владимирович [Путин], был рекордным по объемам выделенных средств из федерального бюджета – 174 млрд руб., за счет которых было перевезено более 95 млн человек, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов юга», – сказал Савельев на совещании.

После начала военной спецоперации на Украине страны ЕС, Великобритания и США ввели беспрецедентные санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus, составляющих основу авиапарка) и комплектующих. Было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные ВС. Также недружественные страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России, а Россия в ответ запретила пролет для авиакомпаний из этих государств.

Савельев также отмечал в конце ноября, что на субсидирование внутренних перевозок в 2022 г. было выделено 100 млрд руб., которые Росавиация распределила между 32 авиакомпаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных