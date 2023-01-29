Савельев призвал не сомневаться в безопасности полетов в ближайшее время

После начала военной спецоперации на Украине страны ЕС, Великобритания и США ввели беспрецедентные санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus, составляющих основу авиапарка) и комплектующих. Было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные ВС. Также недружественные страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России, а Россия в ответ запретила пролет для авиакомпаний из этих государств.