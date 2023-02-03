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Пробное подключение второго энергоблока БелАЭС запланировано на март-апрель

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Пробное подключение второго энергоблока БелАЭС должно произойти в марте-апреле, сообщил замглавы минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк, передает пресс-служба ведомства.

«Если не будет вынужденных моментов, которые требуют доурегулировок, то мы планируем в марте-апреле первое включение в сеть», – рассказал он.

Сейчас на блоке практически завершен монтаж технологического оборудования, в ближайшее время должен начаться выход на минимально контролируемый уровень мощности реактора, т. е. будет запущена цепная реакция. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию ожидается во втором полугодии, добавил Михадюк.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.

По оценке минэнерго Белоруссии, подключение первого энергоблока БелАЭС в ноябре 2020 г. позволило заместить около 3 млрд куб. м газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных