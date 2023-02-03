Пробное подключение второго энергоблока БелАЭС запланировано на март-апрель

Сейчас на блоке практически завершен монтаж технологического оборудования, в ближайшее время должен начаться выход на минимально контролируемый уровень мощности реактора, т. е. будет запущена цепная реакция. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию ожидается во втором полугодии, добавил Михадюк.