Пробное подключение второго энергоблока БелАЭС запланировано на март-апрель
Пробное подключение второго энергоблока БелАЭС должно произойти в марте-апреле, сообщил замглавы минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк, передает пресс-служба ведомства.
«Если не будет вынужденных моментов, которые требуют доурегулировок, то мы планируем в марте-апреле первое включение в сеть», – рассказал он.
Сейчас на блоке практически завершен монтаж технологического оборудования, в ближайшее время должен начаться выход на минимально контролируемый уровень мощности реактора, т. е. будет запущена цепная реакция. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию ожидается во втором полугодии, добавил Михадюк.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.
По оценке минэнерго Белоруссии, подключение первого энергоблока БелАЭС в ноябре 2020 г. позволило заместить около 3 млрд куб. м газа.