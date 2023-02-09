Путин: авиаотрасль должна гибко реагировать на запросы времени
России необходимо сделать авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на запросы времени, заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном вечере по случаю 100-летия гражданской авиации России.
«Вновь подчеркну: наша цель – сделать отрасль конкурентоспособной, современной, гибко реагирующей на запросы времени и на задачи развития нашей страны. Уверен, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед вами задач», – заявил президент, передает пресс-служба Кремля.
Ранее в ходе встречи с представителями авиаотрасли Путин заявил, что авиаперевозчики должны опираться на российскую технику. Российский президент подчеркнул, что авиаотрасль играет значимую роль в развитии России, государство будет ее поддерживать.
Сегодня, 9 февраля, Путин поздравил сотрудников и ветеранов гражданской авиации по случаю 100-летия отрасли. Он уточнил, что государство будет уделять особое внимание «развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов».