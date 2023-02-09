Путин: авиаотрасль должна гибко реагировать на запросы времени

«Вновь подчеркну: наша цель – сделать отрасль конкурентоспособной, современной, гибко реагирующей на запросы времени и на задачи развития нашей страны. Уверен, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед вами задач», – заявил президент, передает пресс-служба Кремля.