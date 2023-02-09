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Путин: авиаотрасль должна гибко реагировать на запросы времени

Ведомости

России необходимо сделать авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на запросы времени, заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном вечере по случаю 100-летия гражданской авиации России.

«Вновь подчеркну: наша цель – сделать отрасль конкурентоспособной, современной, гибко реагирующей на запросы времени и на задачи развития нашей страны. Уверен, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед вами задач», – заявил президент, передает пресс-служба Кремля.

Ранее в ходе встречи с представителями авиаотрасли Путин заявил, что авиаперевозчики должны опираться на российскую технику. Российский президент подчеркнул, что авиаотрасль играет значимую роль в развитии России, государство будет ее поддерживать.

Сегодня, 9 февраля, Путин поздравил сотрудников и ветеранов гражданской авиации по случаю 100-летия отрасли. Он уточнил, что государство будет уделять особое внимание «развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов».

Ранее по теме: Путин наградил Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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