Новак: нефтяные компании не обращались за разрешением сделок по потолку цен

7 февраля Еврокомиссия опубликовала разъяснения, в которых отмечается, что потолок цен и эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России, введенные ранее ЕС, не будут распространяться на нефтепродукты, произведенные за рубежом из российской нефти. Кроме того, потолок цен не будет также действовать в отношении нефтепродуктов, которые были смешаны с нефтепродуктами из России, что привело к появлению товара с другим таможенным кодом.