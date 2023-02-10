Новак: нефтяные компании не обращались за разрешением сделок по потолку цен
Российские нефтяные компании не обращались в правительство с просьбой разрешить им поставлять нефть и нефтепродукты по потолкам цен, которые ввели западные страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
Ранее страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюз (ЕС) установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
7 февраля Еврокомиссия опубликовала разъяснения, в которых отмечается, что потолок цен и эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России, введенные ранее ЕС, не будут распространяться на нефтепродукты, произведенные за рубежом из российской нефти. Кроме того, потолок цен не будет также действовать в отношении нефтепродуктов, которые были смешаны с нефтепродуктами из России, что привело к появлению товара с другим таможенным кодом.
После этого, 8 февраля, Новак указал на востребованность российских нефтепродуктов в Европе. По его словам, этим решением европейские политики показали, что их действия не поддаются никакой логике: сначала они принимают сиюминутные решения, а потом думают, «как выкрутиться из этой ситуации». Введенные исключения, считает вице-премьер, являются, по сути, легализацией серых схем, «которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков».
Помимо этого, с 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ. Тогда был установлен потолок на российскую нефть на уровне $60/барр.
После введения потолка цен на нефть президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.