Годовая инфляция в январе замедлилась до 11,77%

Рост цен на непродовольственные товары за исключением подакцизной продукции ускорился до 0,21% после 0,05% в декабре, отмечает Минэк. При этом на протяжении трех месяцев до этого наблюдалась околонулевая динамика. Лекарства, относящиеся к жизненно необходимым, подорожали на 0,8%, а не относящиеся – на 0,9%. Цены на бензин не изменились, дизель подорожал на 0,6%. Легковые авто, телерадиотовары и средства связи подорожали, а электротовары и строительные материалы – подешевели.