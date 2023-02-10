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Экономика

Годовая инфляция в январе замедлилась до 11,77%

Ведомости

По итогам января потребительская инфляция в России замедлилась до 11,77% в годовом выражении после 11,94% в декабре, а в месячном выражении – ускорилась до 0,84% после 0,78% в декабре, говорится материалах Росстата.

Больше всего выросли цены на услуги – на 13,47% в январе по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,9%, на продовольственные – 10,16%.

При этом с исключением сезонного фактора месячный рост цен замедлился до 0,43% после 0,54% месяцем ранее, отмечает Минэк в своем обзоре «О текущей ценовой ситуации».

В сегменте продовольственных товаров, подорожавших в январе на 1,32%, наибольшую роль сыграло удорожание плодоовощной продукции, составившее 11,38% по сравнению с 5,83% месяцем ранее. Как отмечает Росстат, огурцы подорожали на 34,3%, репчатый лук – на 25,7%, помидоры – на 22,3%, виноград – на 18,3%, а морковь – на 16,3%. При этом цены на сахар, мясопродукты, макаронные и крупяные изделия продолжили снижение.

Рост цен на непродовольственные товары за исключением подакцизной продукции ускорился до 0,21% после 0,05% в декабре, отмечает Минэк. При этом на протяжении трех месяцев до этого наблюдалась околонулевая динамика. Лекарства, относящиеся к жизненно необходимым, подорожали на 0,8%, а не относящиеся – на 0,9%. Цены на бензин не изменились, дизель подорожал на 0,6%. Легковые авто, телерадиотовары и средства связи подорожали, а электротовары и строительные материалы – подешевели.

Услуги пассажирского транспорта подешевели на 0,26%, главным образом за счет удешевления авиабилетов на 11,8%, а у слуги зарубежного туризма и гостиниц – подорожали на 3,07% и 0,31% соответственно. 

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Ранее сегодня в ЦБ сообщили, что в ближайшие месяцы годовая инфляция в России опустится ниже отметки 4% из-за эффекта высокой базы 2022 г. В соответствии с базовым сценарием ЦБ по итогам 2023 г. годовая инфляция составит 5–7%, после чего в 2024 г. вернется к целевому показателю в 4%.

Главными инфляционными рисками ЦБ считает дальнейшее ужесточение санкционных ограничений, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий, а также нехватку рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста зарплат.

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По данным Минэка, годовая инфляция ускорилась на неделе с 31 января по 6 февраля до 11,72% после 11,5% неделей ранее. Недельная инфляция за этот же период ускорилась с 0,21 до 0,26%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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