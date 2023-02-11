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Экономика

МЭА оценило доход мировой нефтегазовой отрасли в $4 трлн по итогам года

Ведомости

Доход мировой нефтегазовой отрасли вырос до рекордных за последние несколько лет почти $4 трлн, заявил в Twitter исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. 

«Доход мировой нефтегазовой отрасли подскочил почти до $4 трлн в 2022 году, что является огромным ростом по сравнению с недавним средним показателем в $1,5 трлн», – написал он. 

Согласно данным диаграммы, которую опубликовал Бироль, с 2015 по 2021 гг. доходы отрасли составляли в среднем от $1 трлн до около $2 трлн. Компании нефтегазового сектора, считает директор агентства, имеют «уникальную возможность» инвестировать значительную часть суммы в переход на экологически чистые источники энергии, особенно в развивающихся странах и государствах с формирующимся рынком.

Мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире вырастет на 75% в 2022–2027 гг., или на 2400 ГВт, сообщалось в докладе МЭА от 6 декабря. Доля ВИЭ в глобальной выработке электроэнергии, по прогнозам агентства, вырастет с 25% в 2021 г. до 38% в 2027 г.

Ранее по теме: МЭА заявило о падении нефтегазовых доходов России на $8 млрд в январе

Ранее Бироль заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа по итогам января сократятся на 30%, или $8 млрд в связи с установленным западными странами потолком цен на российские энергоресурсы. 

Осенью прошлого года вице-премьер Александр Новак напомнил о заявлении Бироля о необходимости прекратить инвестирование в проекты нефтегазовой отрасли. В результате крупнейшие мировые банки заявили об остановке кредитования таких проектов. «Это реальная проблема», – говорил вице-премьер. По словам Новака, мировые инвестиции в нефтегазовую отрасль искусственно снижены более чем вдвое до $300 млрд в год из-за перехода к зеленой энергетике. 

По оценке МЭА, объем инвестиций в добычу нефти и газа в 2021 г. вырос на 10% по сравнению с 2020 г., до $380 млрд. Но этот объем все еще на 20% ниже допандемийного уровня. В 2022 г. агентство ожидало дальнейшего роста инвестиций в добычу нефти и газа на 10% по сравнению с 2021 г. за счет инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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