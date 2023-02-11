МЭА оценило доход мировой нефтегазовой отрасли в $4 трлн по итогам года

По оценке МЭА, объем инвестиций в добычу нефти и газа в 2021 г. вырос на 10% по сравнению с 2020 г., до $380 млрд. Но этот объем все еще на 20% ниже допандемийного уровня. В 2022 г. агентство ожидало дальнейшего роста инвестиций в добычу нефти и газа на 10% по сравнению с 2021 г. за счет инфляции.