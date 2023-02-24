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Экономика

Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с апреля

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 76 руб. впервые с 22 апреля 2022 г., следует из данных Московской биржи.

По данным на 14:30 мск, курс доллара максимально поднимался почти до 76,36 руб. К 14:50 курс американской валюты снизился до 76,2 руб. Курс евро в это же время составлял 80,59 руб.

24 февраля Великобритания ввела санкции в отношении 92 российских физических лиц и компаний. В санкционный перечень попали топ-менеджмент «Росатома», 34 человека, связанных с госкорпорацией «Ростех» и концерном «Алмаз-Антей», а также «Уралсиб», «Банк Санкт-Петербург», «Банк Зенит» и МТС-банк.

Кроме того, сегодня в пресс-службе Белого дома сообщили, что на ввоз в США более чем 100 российских металлов, минералов и химической продукции на сумму примерно $2,8 млрд будет повышена пошлина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных