Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с апреля
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 76 руб. впервые с 22 апреля 2022 г., следует из данных Московской биржи.
По данным на 14:30 мск, курс доллара максимально поднимался почти до 76,36 руб. К 14:50 курс американской валюты снизился до 76,2 руб. Курс евро в это же время составлял 80,59 руб.
24 февраля Великобритания ввела санкции в отношении 92 российских физических лиц и компаний. В санкционный перечень попали топ-менеджмент «Росатома», 34 человека, связанных с госкорпорацией «Ростех» и концерном «Алмаз-Антей», а также «Уралсиб», «Банк Санкт-Петербург», «Банк Зенит» и МТС-банк.
Кроме того, сегодня в пресс-службе Белого дома сообщили, что на ввоз в США более чем 100 российских металлов, минералов и химической продукции на сумму примерно $2,8 млрд будет повышена пошлина.