ЦБ представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей этим летом

Последний раз Центробанк представил новую банкноту номиналом в 100 руб. в июне прошлого года. Тогда в банке рассказали, что обновленные банкноты будут вводиться в обращение постепенно и являться законным средством платежа наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 г. В октябре того же года Ассоциация банков России (АБР) попросила перенести запуск в оборот новых купюр как минимум на 2024 г. Тогда источники в ассоциации сообщили о неготовности российских банкоматов к приему новых банкнот номиналом в 100 руб.