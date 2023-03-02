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Экономика

ЦБ представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей этим летом

Ведомости

Центробанк России летом 2023 г. планирует презентовать обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 руб. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, будут иметь усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость. Модернизация позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении», – сказал Белов на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

Летом 2022 г. Белов рассказал «Известиям», что на 1000-рублевой банкноте могут появиться Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, стадион «Нижний Новгород», Чкаловская лестница, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому и река Волга. Также зампредседателя рассказал про вероятные изображения на банкноте в 5000 руб. – дом Севастьянова, Уральский хребет, плотина пруда на реке Исеть, панорамный вид Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, а также памятники конструктивизма.

Последний раз Центробанк представил новую банкноту номиналом в 100 руб. в июне прошлого года. Тогда в банке рассказали, что обновленные банкноты будут вводиться в обращение постепенно и являться законным средством платежа наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 г. В октябре того же года Ассоциация банков России (АБР) попросила перенести запуск в оборот новых купюр как минимум на 2024 г. Тогда источники в ассоциации сообщили о неготовности российских банкоматов к приему новых банкнот номиналом в 100 руб.

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В марте 2021 г. в пресс-службе ЦБ сообщили о плановой модернизации банкнот с 2021 по 2025 г. Под обновление попадут купюры 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. В рамках улучшений будет изменен дизайн и усовершенствована защита от повреждений и подделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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