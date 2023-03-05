Bloomberg: Британия временно остановила экспорт газа в Европу
Великобритания приостановила экспорт газа по трубопроводу, по которому из Бельгии газ получает Европа, это связано с отказом оборудования, пишет Bloomberg со ссылкой на оператора газопровода Interconnector.
Поставки газа, как уточняет оператор, были остановлены вечером 4 марта. Ожидается, что экспорт возобновится после 8 марта.
Bloomberg отмечает, что этот трубопровод стал важным источником поставок в Евросоюз после резкого сокращения экспорта газа из России. По данным агентства, на прошлой неделе потоки из Великобритании сократились в связи с резким похолоданием, что повысило спрос на топливо внутри страны. Хранилища газа в ЕС заполнены больше, чем обычно, однако остановка экспорта может привести к тому, что Европа начнет расходовать свои запасы, говорится в материале.
На этой неделе биржевые цены на газ в Европе впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже $500 за 1000 куб. м, согласно данным лондонской биржи ICE. Снижение цен на газ во многом объясняется теплой погодой, которая установилась в Европейском регионе, а также значительными запасами в европейских подземных газовых хранилищах. Сейчас ПХГ Европы заполнены примерно на 60%, что на 21,46 п. п. выше, чем в среднем на дату 3 марта за последние 5 лет.