Bloomberg: Британия временно остановила экспорт газа в Европу

На этой неделе биржевые цены на газ в Европе впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже $500 за 1000 куб. м, согласно данным лондонской биржи ICE. Снижение цен на газ во многом объясняется теплой погодой, которая установилась в Европейском регионе, а также значительными запасами в европейских подземных газовых хранилищах. Сейчас ПХГ Европы заполнены примерно на 60%, что на 21,46 п. п. выше, чем в среднем на дату 3 марта за последние 5 лет.