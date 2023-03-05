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Bloomberg: Британия временно остановила экспорт газа в Европу

Ведомости

Великобритания приостановила экспорт газа по трубопроводу, по которому из Бельгии газ получает Европа, это связано с отказом оборудования, пишет Bloomberg со ссылкой на оператора газопровода Interconnector. 

Поставки газа, как уточняет оператор, были остановлены вечером 4 марта. Ожидается, что экспорт возобновится после 8 марта. 

Bloomberg отмечает, что этот трубопровод стал важным источником поставок в Евросоюз после резкого сокращения экспорта газа из России. По данным агентства, на прошлой неделе потоки из Великобритании сократились в связи с резким похолоданием, что повысило спрос на топливо внутри страны. Хранилища газа в ЕС заполнены больше, чем обычно, однако остановка экспорта может привести к тому, что Европа начнет расходовать свои запасы, говорится в материале. 

На этой неделе биржевые цены на газ в Европе впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже $500 за 1000 куб. м, согласно данным лондонской биржи ICE. Снижение цен на газ во многом объясняется теплой погодой, которая установилась в Европейском регионе, а также значительными запасами в европейских подземных газовых хранилищах. Сейчас ПХГ Европы заполнены примерно на 60%, что на 21,46 п. п. выше, чем в среднем на дату 3 марта за последние 5 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных