Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,9% в марте

При этом неэнергетические промышленные товары подорожали на 6,6% по сравнению с 6,8% в прошлом месяце, а энергоносители – подешевели на 0,9% после роста цен на 13,7% в феврале и на 18,9% – в январе. Базовая инфляция – без учета продовольствия и энергоносителей – ускорилась в феврале до рекордных 5,7% после 5,6% в феврале.