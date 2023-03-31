Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,9% в марте
Годовая инфляция в 20 странах еврозоны по итогам февраля замедлилась до 6,9% после 8,5% в феврале и 8,6% в январе. Спад инфляции обусловлен в основном резким снижением цен на энергоносители по сравнению с мартом 2022 г., следует из предварительной оценки Евростата.
Темпы роста цен на продукты питания, алкоголь и табак в годовом выражении ускорились до 15,4% после 15% в феврале, а на услуги – до 5% после 4,8% месяцем ранее.
При этом неэнергетические промышленные товары подорожали на 6,6% по сравнению с 6,8% в прошлом месяце, а энергоносители – подешевели на 0,9% после роста цен на 13,7% в феврале и на 18,9% – в январе. Базовая инфляция – без учета продовольствия и энергоносителей – ускорилась в феврале до рекордных 5,7% после 5,6% в феврале.
Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Люксембурге (3%), Испании (3,1%) и Нидерландах (4,5%). Сильнее всего цены выросли в Латвии (17,3%), Эстонии (15,6%) и Литве (15,2%).
Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что годовая инфляция составит 7,1%. Зафиксированный же спад оказался наибольшим за весь период наблюдения с 1991 г., отмечает агентство.
16 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 50 б. п. до 3,5%, на 50 б. п. также были повышены ставки по депозитам и по маржинальным кредитам ЕЦБ, до 3,75% и до 3% соответственно. Это шестое повышение ставки подряд и третье – 50 б. п. подряд. До этого, в октябре и ноябре, регулятор повышал ставки сразу на 75 б. п.
Как ранее писали «Ведомости», в совете управляющих ЕЦБ назвали наиболее желательным для Европы достижение максимальной ставки к сентябрю этого года. Это позволит общеевропейскому регулятору достичь цели по инфляции в 2% уже к 2024–2025 гг., заявил член совета и председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.