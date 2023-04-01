Кабмин увеличил уставный капитал РЖД на 10 млрд рублей

28 марта в пресс-службе РЖД сообщили, что Минтранс подготовил проект о выделении компании в текущем году 10 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В ведомстве со ссылкой на проект постановления правительства «О внесении изменений в устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» уточнили, что в 2023 г. предусмотрено выделение из средств ФНБ 47,2 млрд руб. на развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.