Кабмин увеличил уставный капитал РЖД на 10 млрд рублей
Правительство РФ распорядилось увеличить уставный капитал «Российских железных дорог» (РЖД) на 10 млрд руб. Соответствующий документ опубликован 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
Уставный капитал РЖД будет увеличен путем размещения 10 млн дополнительных привилегированных акций стоимостью 1000 руб. каждая для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, говорится в документе.
28 марта в пресс-службе РЖД сообщили, что Минтранс подготовил проект о выделении компании в текущем году 10 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В ведомстве со ссылкой на проект постановления правительства «О внесении изменений в устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» уточнили, что в 2023 г. предусмотрено выделение из средств ФНБ 47,2 млрд руб. на развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.
«В настоящее время предлагается внести в уставный капитал ОАО «РЖД» 10 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на реализацию проекта развития Центрального транспортного узла», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Ежегодные дивиденды в 2022-2024 гг. на один «преф» определены в проекте в размере 0,01% номинальной стоимости, с 2025 гг. – 2,98%., добавили в РЖД.
В августе 2022 г. кабмин увеличил уставный капитал РЖД почти на 22 млрд руб. Правительство также распорядилось разместить 3,58 млн дополнительных обыкновенных акций в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».