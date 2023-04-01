Газета
Экономика

Кабмин увеличил уставный капитал РЖД на 10 млрд рублей

Ведомости

Правительство РФ распорядилось увеличить уставный капитал «Российских железных дорог» (РЖД) на 10 млрд руб. Соответствующий документ опубликован 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Уставный капитал РЖД будет увеличен путем размещения 10 млн дополнительных привилегированных акций стоимостью 1000 руб. каждая для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, говорится в документе.

28 марта в пресс-службе РЖД сообщили, что Минтранс подготовил проект о выделении компании в текущем году 10 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В ведомстве со ссылкой на проект постановления правительства «О внесении изменений в устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» уточнили, что в 2023 г. предусмотрено выделение из средств ФНБ 47,2 млрд руб. на развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

Ранее по теме: РЖД ожидают поставки российского аналога «Ласточки» в 2023 году

«В настоящее время предлагается внести в уставный капитал ОАО «РЖД» 10 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на реализацию проекта развития Центрального транспортного узла», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Ежегодные дивиденды в 2022-2024 гг. на один «преф» определены в проекте в размере 0,01% номинальной стоимости, с 2025 гг. – 2,98%., добавили в РЖД.

В августе 2022 г. кабмин увеличил уставный капитал РЖД почти на 22 млрд руб.  Правительство также распорядилось разместить 3,58 млн дополнительных обыкновенных акций в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных