Выручка e-commerce в России за март выросла до 1,12 трлн рублей

В феврале 2023 г. выручка e-commerce выросла только на 3,2% и составила более 910 млрд руб. Тогда отмечалось, что выручка юрлиц составила больше 880 млрд руб, а ИП – только 22,2 млрд руб. Доля маркетплейсов же была примерно на том же уровне – 59%, а всего было зафиксировано 208,5 млн уникальных покупателей – в марте этот показатель вырос до 212,3 млн.