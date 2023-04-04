Выручка e-commerce в России за март выросла до 1,12 трлн рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) России отметила рост выручки сектора e-commerce (электронной торговли) в стране на 22,7% до 1,12 трлн руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные службы.
Большую часть доходов от интернет-торговли получили юридические лица – на них пришлось около 1,09 трлн руб. В то же время индивидуальные предприниматели (ИП) получили выручку за март порядка 26,4 млрд руб. Доля маркетплейсов за прошедший месяц составила 60%, а средний чек вырос до 1003 руб. – это на 64 руб. больше, чем в феврале.
В феврале 2023 г. выручка e-commerce выросла только на 3,2% и составила более 910 млрд руб. Тогда отмечалось, что выручка юрлиц составила больше 880 млрд руб, а ИП – только 22,2 млрд руб. Доля маркетплейсов же была примерно на том же уровне – 59%, а всего было зафиксировано 208,5 млн уникальных покупателей – в марте этот показатель вырос до 212,3 млн.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании Data Insight писали, что общий оборот рынка e-commerce в России по итогам 2022 г. составил 5,7 трлн руб. По сравнению с 2021 г. этот показатель увеличился на 38%. В натуральном выражении же рост составил около 65% – до 2,8 млрд заказов.
Аналитики также отмечали, что основной рост онлайн-продаж в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы. Во второй половине 2022 г. их доля достигла рекордных 73% в общем количестве заказов.