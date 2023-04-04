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Бизнес

Выручка e-commerce в России за март выросла до 1,12 трлн рублей

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России отметила рост выручки сектора e-commerce (электронной торговли) в стране на 22,7% до 1,12 трлн руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные службы.

Большую часть доходов от интернет-торговли получили юридические лица – на них пришлось около 1,09 трлн руб. В то же время индивидуальные предприниматели (ИП) получили выручку за март порядка 26,4 млрд руб. Доля маркетплейсов за прошедший месяц составила 60%, а средний чек вырос до 1003 руб. – это на 64 руб. больше, чем в феврале.

В феврале 2023 г. выручка e-commerce выросла только на 3,2% и составила более 910 млрд руб. Тогда отмечалось, что выручка юрлиц составила больше 880 млрд руб, а ИП – только 22,2 млрд руб. Доля маркетплейсов же была примерно на том же уровне – 59%, а всего было зафиксировано 208,5 млн уникальных покупателей – в марте этот показатель вырос до 212,3 млн.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании Data Insight писали, что общий оборот рынка e-commerce в России по итогам 2022 г. составил 5,7 трлн руб. По сравнению с 2021 г. этот показатель увеличился на 38%. В натуральном выражении же рост составил около 65% – до 2,8 млрд заказов.

Аналитики также отмечали, что основной рост онлайн-продаж в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы. Во второй половине 2022 г. их доля достигла рекордных 73% в общем количестве заказов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных