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Экономика

КНР и Малайзия могут создать валютный фонд для снижения зависимости от доллара

Ведомости

Китай и Малайзия планируют обсудить создание Азиатского валютного фонда для снижения зависимости от доллара США. Об этом заявил малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим, пишет Bloomberg.

«Когда у меня была встреча с председателем [КНР] Си Цзиньпином, он сразу же сказал: "Я имею в виду предложение Анвара об Азиатском валютном фонде", и поприветствовал его обсуждение», — сказал Ибрагим на выступлении перед парламентом Малайзии.

Премьер добавил, что у страны «нет причин продолжать зависеть от доллара» и Центральный банк Малайзии уже работает над возможностью проводить переговоры между странами с использованием малазийского ринггита и китайского юаня в торговле. Как отмечает агентство, Ибрагим на прошлой неделе посетил Китай с официальным визитом.

Ибрагим уже предлагал создание такого фонда в период своего пребывания на должности министра финансов в 1990-х гг., но сейчас, по его словам, «когда экономика Китая, Японии и других стран сильна, нам следует обсудить это». «По крайней мере, рассмотреть вопрос об Азиатском валютном фонде и, во-вторых, об использовании наших валют», – отметил он.

В феврале этого года малазийский премьер также предлагал возродить идею Азиатского валютного фонда. Тогда сингапурская газета The Straits Times со ссылкой на слова Ибрагима писала, что министр предлагает включить в азиатский фонд Малайзию, КНР, Японию и Южную Корею.

Тогда он сказал, что «у нас должны быть свои внутренние, региональные и азиатские силы, не обязательно для конкуренции, а для создания буферной зоны» от экономических кризисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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