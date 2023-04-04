КНР и Малайзия могут создать валютный фонд для снижения зависимости от доллара

Ибрагим уже предлагал создание такого фонда в период своего пребывания на должности министра финансов в 1990-х гг., но сейчас, по его словам, «когда экономика Китая, Японии и других стран сильна, нам следует обсудить это». «По крайней мере, рассмотреть вопрос об Азиатском валютном фонде и, во-вторых, об использовании наших валют», – отметил он.