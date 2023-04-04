КНР и Малайзия могут создать валютный фонд для снижения зависимости от доллара
Китай и Малайзия планируют обсудить создание Азиатского валютного фонда для снижения зависимости от доллара США. Об этом заявил малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим, пишет Bloomberg.
«Когда у меня была встреча с председателем [КНР] Си Цзиньпином, он сразу же сказал: "Я имею в виду предложение Анвара об Азиатском валютном фонде", и поприветствовал его обсуждение», — сказал Ибрагим на выступлении перед парламентом Малайзии.
Премьер добавил, что у страны «нет причин продолжать зависеть от доллара» и Центральный банк Малайзии уже работает над возможностью проводить переговоры между странами с использованием малазийского ринггита и китайского юаня в торговле. Как отмечает агентство, Ибрагим на прошлой неделе посетил Китай с официальным визитом.
Ибрагим уже предлагал создание такого фонда в период своего пребывания на должности министра финансов в 1990-х гг., но сейчас, по его словам, «когда экономика Китая, Японии и других стран сильна, нам следует обсудить это». «По крайней мере, рассмотреть вопрос об Азиатском валютном фонде и, во-вторых, об использовании наших валют», – отметил он.
В феврале этого года малазийский премьер также предлагал возродить идею Азиатского валютного фонда. Тогда сингапурская газета The Straits Times со ссылкой на слова Ибрагима писала, что министр предлагает включить в азиатский фонд Малайзию, КНР, Японию и Южную Корею.
Тогда он сказал, что «у нас должны быть свои внутренние, региональные и азиатские силы, не обязательно для конкуренции, а для создания буферной зоны» от экономических кризисов.