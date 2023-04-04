Минфин предложил упростить порядок оказания помощи новым регионам
Минфин предложил по упрощенной схеме выделять бюджетные средства на восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий проект закона опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
«Это поможет ускорить доведение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях новых субъектов РФ», – отмечается в Telegram-канале Минфина.
Проект предусматривает утверждение единых правил предоставления межбюджетных трансфертов, устанавливающих общие подходы к порядку и условиям их предоставления новым регионам. Деньги будут доводиться по аналогии с правилами оказания разовой финансовой помощи за счет средств резервного фонда правительства.
Решения о предоставлении финансовой поддержки новых регионов в размере до 10 млрд руб. предложено принимать рабочей группе, ответственной за реализацию специального инфраструктурного проекта. В случае превышения лимита решение будет принимать премьер-министр.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.