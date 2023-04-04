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Экономика

Минфин предложил упростить порядок оказания помощи новым регионам

Ведомости

Минфин предложил по упрощенной схеме выделять бюджетные средства на восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий проект закона опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Это поможет ускорить доведение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях новых субъектов РФ», – отмечается в Telegram-канале Минфина.

Проект предусматривает утверждение единых правил предоставления межбюджетных трансфертов, устанавливающих общие подходы к порядку и условиям их предоставления новым регионам. Деньги будут доводиться по аналогии с правилами оказания разовой финансовой помощи за счет средств резервного фонда правительства.

Решения о предоставлении финансовой поддержки новых регионов в размере до 10 млрд руб. предложено принимать рабочей группе, ответственной за реализацию специального инфраструктурного проекта. В случае превышения лимита решение будет принимать премьер-министр.

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных