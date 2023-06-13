Экспорт Германии в Россию с начала года упал почти на 60%
Германия увеличила экспорт в страны Содружества независимых государств (СНГ) вдвое, тогда как в Россию он упал почти на 60%. Об этом сообщили в немецком Федеральном статистическом ведомстве (Destatis).
«Экспорт в Российскую Федерацию с 8,4 млрд евро за первые четыре месяца 2021 г. сократился до 3,5 млрд евро за первые четыре месяца 2023 г. <...> Таким образом, рост экспорта в страны СНГ составил менее трети падения экспорта в Россию», – говорится в отчете. Падение экспорта составило 4,9 млрд евро (на 58,3%) в сравнении с январем – апрелем 2021 г., уточнили в ведомстве.
За тот же период этого года был отмечен рост экспорта в страны СНГ более чем вдвое – на 106,4%. Всего было экспортировано товаров на сумму 2,9 млрд евро, показатель за первые четыре месяца 2021 г. составил 1,5 млрд евро (рост на 1,4 млрд евро).
Осенью 2022 г. Destatis сообщал, что объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9% (до 1,1 млрд евро) по итогам сентября в годовом выражении. Кроме этого, импорт в Германию из России тогда снизился на 37,4% и составил 1,8 млрд евро.
Руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Ксения Банникова рассказывала «Ведомостям», что в марте – июне 2022 г. среднее помесячное снижение экспорта из Германии в Россию составило 60%. По данным ITC Trade Map, наибольшее сокращение экспорта в первом полугодии наблюдалось среди средств наземного транспорта и некоторых их частей, электрических машин и оборудования, механических устройств и др.