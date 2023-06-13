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Экономика

Экспорт Германии в Россию с начала года упал почти на 60%

Ведомости

Германия увеличила экспорт в страны Содружества независимых государств (СНГ) вдвое, тогда как в Россию он упал почти на 60%. Об этом сообщили в немецком Федеральном статистическом ведомстве (Destatis).

«Экспорт в Российскую Федерацию с 8,4 млрд евро за первые четыре месяца 2021 г. сократился до 3,5 млрд евро за первые четыре месяца 2023 г. <...> Таким образом, рост экспорта в страны СНГ составил менее трети падения экспорта в Россию», – говорится в отчете. Падение экспорта составило 4,9 млрд евро (на 58,3%) в сравнении с январем – апрелем 2021 г., уточнили в ведомстве.

За тот же период этого года был отмечен рост экспорта в страны СНГ более чем вдвое – на 106,4%. Всего было экспортировано товаров на сумму 2,9 млрд евро, показатель за первые четыре месяца 2021 г. составил 1,5 млрд евро (рост на 1,4 млрд евро).

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Осенью 2022 г. Destatis сообщал, что объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9% (до 1,1 млрд евро) по итогам сентября в годовом выражении. Кроме этого, импорт в Германию из России тогда снизился на 37,4% и составил 1,8 млрд евро.

Руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Ксения Банникова рассказывала «Ведомостям», что в марте – июне 2022 г. среднее помесячное снижение экспорта из Германии в Россию составило 60%. По данным ITC Trade Map, наибольшее сокращение экспорта в первом полугодии наблюдалось среди средств наземного транспорта и некоторых их частей, электрических машин и оборудования, механических устройств и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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