Экспорт Германии в Россию с начала года упал почти на 60%

«Экспорт в Российскую Федерацию с 8,4 млрд евро за первые четыре месяца 2021 г. сократился до 3,5 млрд евро за первые четыре месяца 2023 г. <...> Таким образом, рост экспорта в страны СНГ составил менее трети падения экспорта в Россию», – говорится в отчете. Падение экспорта составило 4,9 млрд евро (на 58,3%) в сравнении с январем – апрелем 2021 г., уточнили в ведомстве.