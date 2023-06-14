Абрамченко заявила о возможном продолжении продуктовой дефляции

При этом за неделю до этого, 23 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил, что инфляция к началу мая замедлилась до 2,3%. Тогда он назвал это минимальным показателем среди всех стран Европы.