Абрамченко заявила о возможном продолжении продуктовой дефляции
В России может продолжиться продуктовая дефляция в ближайшие месяцы, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», – сказала вице-премьер в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
31 мая Минэкономразвития России оценило падение цен в сегменте продовольственных товаров. По оценкам ведомства, цены снизились на 0,03% за счет удешевления плодоовощной продукции (-1,67%). В то же время продолжился рост цен на остальные продукты питания, включая сахар и мясо.
Годовая инфляция при этом ускорилась и составила 2,36% в период с 16 по 22 мая, – в предыдущие две недели она составляла 2,34% и 2,32%.
При этом за неделю до этого, 23 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил, что инфляция к началу мая замедлилась до 2,3%. Тогда он назвал это минимальным показателем среди всех стран Европы.