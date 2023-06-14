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Экономика

Абрамченко заявила о возможном продолжении продуктовой дефляции

Ведомости

В России может продолжиться продуктовая дефляция в ближайшие месяцы, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», – сказала вице-премьер в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В России​​ инфляция на начало мая стала минимальной в Европе

Показатель составил 2,3%, сообщил премьер Михаил Мишустин

31 мая Минэкономразвития России оценило падение цен в сегменте продовольственных товаров. По оценкам ведомства, цены снизились на 0,03% за счет удешевления плодоовощной продукции (-1,67%). В то же время продолжился рост цен на остальные продукты питания, включая сахар и мясо.

Годовая инфляция при этом ускорилась и составила 2,36% в период с 16 по 22 мая, – в предыдущие две недели она составляла 2,34% и 2,32%.

При этом за неделю до этого, 23 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил, что инфляция к началу мая замедлилась до 2,3%. Тогда он назвал это минимальным показателем среди всех стран Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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