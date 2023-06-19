Минфин сообщил о разработке механизма для отказа от бумажного акциза на табак
В России разрабатывают механизм, который позволит отказаться от бумажных акцизных марок на табачной и никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в документах Министерства финансов, которые были направлены в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Министерство совместно с Федеральной налоговой службой и Центром развития перспективных технологий работает над механизмом, который позволил бы контролировать полноту уплаты акциза на основе данных о цифровой маркировке.
«Планируется отказ от маркировки табачной продукции специальными (федеральными) марками», – цитирует материалы Минфина ТАСС.
Переход на цифровой акциз на табачную и никотиносодержащую продукцию происходит по поручению правительства. О том, что Минфин работает над введением цифрового акциза на табак и пиво, в середине ноября 2022 г. сообщил замминистра Алексей Сазанов. Ранее Совет по вопросам развития табачной промышленности оценил, что отказ от бумажного акциза может сэкономить 2 млрд руб. ежегодно. В мае со ссылкой на дорожную карты Минфина сообщало, что вводить цифровой акциз вместо бумажного на табак и пиво начнут в начале 2024 г.