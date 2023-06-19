Минфин сообщил о разработке механизма для отказа от бумажного акциза на табак

Переход на цифровой акциз на табачную и никотиносодержащую продукцию происходит по поручению правительства. О том, что Минфин работает над введением цифрового акциза на табак и пиво, в середине ноября 2022 г. сообщил замминистра Алексей Сазанов. Ранее Совет по вопросам развития табачной промышленности оценил, что отказ от бумажного акциза может сэкономить 2 млрд руб. ежегодно. В мае со ссылкой на дорожную карты Минфина сообщало, что вводить цифровой акциз вместо бумажного на табак и пиво начнут в начале 2024 г.