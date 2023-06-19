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Экономика

Минфин сообщил о разработке механизма для отказа от бумажного акциза на табак

Ведомости

В России разрабатывают механизм, который позволит отказаться от бумажных акцизных марок на табачной и никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в документах Министерства финансов, которые были направлены в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Министерство совместно с Федеральной налоговой службой и Центром развития перспективных технологий работает над механизмом, который позволил бы контролировать полноту уплаты акциза на основе данных о цифровой маркировке.

«Планируется отказ от маркировки табачной продукции специальными (федеральными) марками», – цитирует материалы Минфина ТАСС.

Ранее по теме: В России откажутся от бумажного акциза на табак и пиво с 2024 года

Переход на цифровой акциз на табачную и никотиносодержащую продукцию происходит по поручению правительства. О том, что Минфин работает над введением цифрового акциза на табак и пиво, в середине ноября 2022 г. сообщил замминистра Алексей Сазанов. Ранее Совет по вопросам развития табачной промышленности оценил, что отказ от бумажного акциза может сэкономить 2 млрд руб. ежегодно. В мае со ссылкой на дорожную карты Минфина сообщало, что вводить цифровой акциз вместо бумажного на табак и пиво начнут в начале 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных