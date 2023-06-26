Голикова: повышение МРОТа приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней

«Решение [президента РФ Владимира Путина] о том, что МРОТ должен быть с 1 января 2024 г. проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%, – конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней», – сказала Голикова в интервью ТАСС.