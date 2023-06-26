Голикова: повышение МРОТа приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Решение [президента РФ Владимира Путина] о том, что МРОТ должен быть с 1 января 2024 г. проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%, – конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней», – сказала Голикова в интервью ТАСС.
Она отметила, что в первую очередь бюджеты могут поступать в регионы, так как «туда поступает основной подоходный налог и составляет их основную доходную базу». Кроме того, повышение МРОТа, по оценкам вице-премьера, приведет к росту зарплат 4,8 млн граждан РФ.
16 июня Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) анонсировал индексацию МРОТа на 18,5% с начала следующего года. В тот же день Голикова рассказала, что около 6 млн не получают МРОТ. Тогда она отметила, что это «огромный корпус проблем», над которыми нужно работать.
С 1 января 2023 г. МРОТ составляет 16 242 руб. В феврале в ходе послания Федеральному собранию президент предложил с начала 2024 г. проиндексировать МРОТ на дополнительные 10% до 19 242 руб. В конце мая Котяков заявил, что к 2030 г. МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум, который сейчас составляет 14 375 руб.