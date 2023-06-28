Лукашенко: товарооборот России и Белоруссии превысил $50 млрд

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам того же форума заявил, что по итогам 2022 г. товарооборот двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб. С января по апрель 2023 г. взаимная торговля увеличилась еще на 11%. По его словам, Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди стран СНГ и четвертым – во всем мире.