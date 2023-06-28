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Экономика

Лукашенко: товарооборот России и Белоруссии превысил $50 млрд

Ведомости

В 2022 г. взаимная торговля товарами и услугами между Россией и Белоруссией превысила $50 млрд. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращение на пленарном заседании X Форума регионов России и Белоруссии.

«Еще несколько лет тому назад мы порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу. А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства – ни в России, ни в Беларуси», – сказал он.

По словам белорусского президента, «дело пошло» после того, как «заметно повысилась ответственность» местных властей, бизнеса и общества. Лукашенко подчеркнул, что позиция республики в сфере торговли с Россией остается неизменной: «никаких барьеров и ограничений во взаимодействии».

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам того же форума заявил, что по итогам 2022 г. товарооборот двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб. С января по апрель 2023 г. взаимная торговля увеличилась еще на 11%. По его словам, Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди стран СНГ и четвертым – во всем мире.

В феврале 2023 г. заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что товарооборот двух стран достиг $43,4 млрд. Из них $21,4 млрд составил российский экспорт, а $22 млрд – российский импорт, уточнил он. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой тогда оценил объемы взаимной торговли в $50 млрд.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за первые четыре месяца 2023 г. товарооборот России и Белоруссии увеличился на 11%, превысив 1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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