ЦБ: рост ВВП пока движется к верхнему уровню прогноза
Данные по российской экономике за I квартал и апрель показывают, что рост ВВП страны пока движется к верхней половине прогноза Банка России (0,5-2%). Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
«Исходя из тех данных, что мы имеем за I квартал и предварительно за II квартал, мы сейчас движемся, скорее, ближе к верхней половине этого диапазона», – приводит его слова «РИА Новости».
Тремасов при этом подчеркнул, что по II кварталу данные пока есть только за апрель. Опросы ЦБ показывают, обратил он внимание, сохранение высокого уровня деловой активности. «Скорее всего, II квартал будет характеризоваться высокими темпами роста», – подытожил он.
В апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%. Позднее прогноз по динамике российского ВВП улучшил и Банк ЦБ: регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Опрошенные регулятором в конце мая экономисты прогнозируют рост российской экономики на 0,8% по итогам года.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФе также говорила, что экономика России по итогам этого года покажет рост, скорее всего, ближе к верхнему уровню прогноза ЦБ. При этом уже в следующем году она полностью вернется к докризисным значениям. Деловая активность в апреле, по данным ЦБ, выросла во многих базовых секторах экономики – в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, секторе услуг и общепите. Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый ЦБ на основе мониторинга предприятий, хоть и снизился в мае, остается в районе десятилетних максимумов.