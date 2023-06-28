ЦБ: рост ВВП пока движется к верхнему уровню прогноза

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФе также говорила, что экономика России по итогам этого года покажет рост, скорее всего, ближе к верхнему уровню прогноза ЦБ. При этом уже в следующем году она полностью вернется к докризисным значениям. Деловая активность в апреле, по данным ЦБ, выросла во многих базовых секторах экономики – в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, секторе услуг и общепите. Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый ЦБ на основе мониторинга предприятий, хоть и снизился в мае, остается в районе десятилетних максимумов.