Газета
Экономика

Минэк указал на сохранение тенденции к восстановлению инвестиционной активности

Ведомости

Данные по I кварталу показывают сохранение тенденции к восстановлению инвестиционной активности в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании Совета при полпреде президента в Уральском федеральном округе.

«В России восстанавливается инвестиционная активность. И в прошлом году она находилась в плюсовом значении – плюс 4,7%, и по I кварталу мы видим, что тенденция продолжается», – приводит его слова ТАСС.

Предприятия, добавил министр, заканчивают период перепроектирования, переконтрактации, возвращаясь к активному строительству в рамках начатых инвестпроектов.

В середине июня президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что России необходимо добиться увеличения притока инвестиций в пять раз до 2030 г. «Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 трлн руб.», – говорил он.

Ранее по теме: Минэк оценил рост ВВП в мае в 5,4%

Кроме этого, глава государства призывал определить перечень приоритетной промышленной продукции, в которую планируются инвестиции, а также предоставить субсидии из федерального бюджета кредитным организациям и специализированным обществам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации таких проектов.

Ранее Минэк оценил рост российского ВВП в мае в 5,4% на фоне эффекта низкой базы прошлого года. С исключением сезонного фактора ВВП России в мае вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле. Месяцем ранее ВВП вырос на 3,4% (министерство уточнило оценку с 3,3%), в марте, феврале и январе он снижался на 0,7%, 2,6% и 2,7% соответственно. По оценке Минэка, за январь – май рост составил 0,6%. В I квартале экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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