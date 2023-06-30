Минэк указал на сохранение тенденции к восстановлению инвестиционной активности
Данные по I кварталу показывают сохранение тенденции к восстановлению инвестиционной активности в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании Совета при полпреде президента в Уральском федеральном округе.
«В России восстанавливается инвестиционная активность. И в прошлом году она находилась в плюсовом значении – плюс 4,7%, и по I кварталу мы видим, что тенденция продолжается», – приводит его слова ТАСС.
Предприятия, добавил министр, заканчивают период перепроектирования, переконтрактации, возвращаясь к активному строительству в рамках начатых инвестпроектов.
В середине июня президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что России необходимо добиться увеличения притока инвестиций в пять раз до 2030 г. «Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 трлн руб.», – говорил он.
Кроме этого, глава государства призывал определить перечень приоритетной промышленной продукции, в которую планируются инвестиции, а также предоставить субсидии из федерального бюджета кредитным организациям и специализированным обществам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации таких проектов.
Ранее Минэк оценил рост российского ВВП в мае в 5,4% на фоне эффекта низкой базы прошлого года. С исключением сезонного фактора ВВП России в мае вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле. Месяцем ранее ВВП вырос на 3,4% (министерство уточнило оценку с 3,3%), в марте, феврале и январе он снижался на 0,7%, 2,6% и 2,7% соответственно. По оценке Минэка, за январь – май рост составил 0,6%. В I квартале экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.