Греф ожидает укрепления рубля
Курс рубля находится сейчас не на оптимальном уровне и в будущем укрепится, заявил предправления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться», – заявил он.
При этом до «экстремально низких» значений прошлого года национальная валюта не опустится, добавил Греф. Глава Сбербанка сравнил курс с поплавком, который подпрыгнул вверх, а значит, все сектора экономики подстроятся под новые реалии и «наступит какая-то новая стабилизация». Сбербанк пока не менял заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара в 75–78 руб на конец года, добавил он.
6 июля курс доллара превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 г., курс евро достиг 100 руб. впервые с 29 марта 2022 г. Затем валюты продолжили рост. По состоянию на 10:51 курс доллара составлял 93,53 руб., а курс евро – 101,65 руб. Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сегодня сообщила, что при ослаблении курса рубля нужно смотреть на динамику внешней торговли, а не строить теории заговора. Нынешняя динамика рубля связана с внешней торговлей, отметила она. ЦБ, по ее словам, будет учитывать риски и динамику курса, которая сейчас несет проинфляционные риски, при принятии решения по ключевой ставке.