Греф ожидает укрепления рубля

При этом до «экстремально низких» значений прошлого года национальная валюта не опустится, добавил Греф. Глава Сбербанка сравнил курс с поплавком, который подпрыгнул вверх, а значит, все сектора экономики подстроятся под новые реалии и «наступит какая-то новая стабилизация». Сбербанк пока не менял заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара в 75–78 руб на конец года, добавил он.