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Экономика

Греф ожидает укрепления рубля

Ведомости

Курс рубля находится сейчас не на оптимальном уровне и в будущем укрепится, заявил предправления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться», – заявил он.

При этом до «экстремально низких» значений прошлого года национальная валюта не опустится, добавил Греф. Глава Сбербанка сравнил курс с поплавком, который подпрыгнул вверх, а значит, все сектора экономики подстроятся под новые реалии и «наступит какая-то новая стабилизация». Сбербанк пока не менял заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара в 75–78 руб на конец года, добавил он.

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6 июля курс доллара превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 г., курс евро достиг 100 руб. впервые с 29 марта 2022 г. Затем валюты продолжили рост. По состоянию на 10:51 курс доллара составлял 93,53 руб., а курс евро – 101,65 руб. Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сегодня сообщила, что при ослаблении курса рубля нужно смотреть на динамику внешней торговли, а не строить теории заговора. Нынешняя динамика рубля связана с внешней торговлей, отметила она. ЦБ, по ее словам, будет учитывать риски и динамику курса, которая сейчас несет проинфляционные риски, при принятии решения по ключевой ставке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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