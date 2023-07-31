Газета
Экономика

Экономика еврозоны вновь начала рост

Ведомости

Экономика еврозоны вернулась к росту при сохранении инфляции, следует из данных Евростата.

Из статистики следует, что рост ВВП во II квартале этого года составил 0,3%. Для сравнения: в I квартале 2023 г. была отмечена нулевая динамика, за IV квартал 2022 г. – снижение на 0,1%. ВВП Франции и Испании повысился на 0,5% и 0,4% соответственно. Ирландия отметилась ростом сразу на 3,3% (в I квартале – падение на 2,8%). В Латвии и Швеции же были зафиксированы падения – на 0,6% и 1,5% соответственно.

Евростат также опубликовал данные по инфляции в еврозоне, согласно которым она замедлилась до 5,3% по сравнению с 5,5% в июне. В мае этот показатель составлял 6,1%, в апреле – 7%.

В начале июня Евростат опубликовал данные, согласно которым экономика еврозоны в I квартале 2023 г. сократилась на 0,1%. Тогда в Еврокомиссии (ЕК) подтвердили начало рецессии. Представитель ЕК Верле Нютс отмечала, что эти данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы «была неглубокой», а ситуация на рынке труда позитивная.

ЕК прогнозировал рост ВВП еврозоны за этот год на 1,1%. В 2024 г. комиссия ожидает рост на 1,6%. Как отмечал Bloomberg, есть признаки ускорения инфляции: рост цен в три раза превышает целевой показатель в 2%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных