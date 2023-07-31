Экономика еврозоны вновь начала рост

Из статистики следует, что рост ВВП во II квартале этого года составил 0,3%. Для сравнения: в I квартале 2023 г. была отмечена нулевая динамика, за IV квартал 2022 г. – снижение на 0,1%. ВВП Франции и Испании повысился на 0,5% и 0,4% соответственно. Ирландия отметилась ростом сразу на 3,3% (в I квартале – падение на 2,8%). В Латвии и Швеции же были зафиксированы падения – на 0,6% и 1,5% соответственно.