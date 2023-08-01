Импорт из России в Турцию сократился в июне на 43%

За первые шесть месяцев 2023 г. Турция закупила у России товаров на $24,7 млрд, что на 10,8% меньше, чем за тот же период 2022 г. ($27,7 млрд). В частности, сократились поставки российского минерального топлива (нефть, нефтепродукты, уголь, газ) до $1,76 млрд (на 20% по сравнению с маем). Энергоносители составляют более 60% всего импорта из России в Турцию.