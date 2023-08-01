Импорт из России в Турцию сократился в июне на 43%
Импорт российских товаров в Турцию резко сократился в июне на 43% по сравнению с июнем 2022 г. (в июне 2022 г. было $5,1 млрд), составив в долларовом выражении $2,91 млрд. Относительно мая этого года показатель уменьшился на 36% (в мае было $4,57 млрд). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TurkStat).
Издание отмечает, что июньский показатель стал минимальным с октября 2021 г. – «досанкционного» периода. По итогам 2022 г. Россия занимала первое место по поставкам в Турцию, однако в июне РФ обошел Китай, следует из данных статистического ведомства. По доле Россия по-прежнему удерживает первое место: 13,4% от общего импорта Турции против 12% у Китая.
За первые шесть месяцев 2023 г. Турция закупила у России товаров на $24,7 млрд, что на 10,8% меньше, чем за тот же период 2022 г. ($27,7 млрд). В частности, сократились поставки российского минерального топлива (нефть, нефтепродукты, уголь, газ) до $1,76 млрд (на 20% по сравнению с маем). Энергоносители составляют более 60% всего импорта из России в Турцию.
Турецкое ведомство не раскрывает общий импорт нефти в денежном выражении и закупки энергоресурса по странам происхождения. Согласно данным TurkStat, в июне Турция импортировала в общей сложности 3 млн т сырой нефти, что на 22% больше относительно мая.
Помимо минерального топлива, снизились также поставки в Турцию российских черных металлов (на 38% к мая, до $299 млн), злаков, в том числе зерна, (в 2,1 раза к маю, до $240 млн), алюминия (в 2 раза, до $89 млн) и меди (в 4,4 раза, до $87 млн).
С января по февраль 2023 г. Россия занимала лидирующую позицию по экспорту товаров в Турцию. Согласно данным TurkStat, РФ поставила в республику товаров и услуг на $9,26 млрд, обогнав Швейцарию ($7,86 млрд) и Китай ($6,66 млрд). В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция договорились углублять взаимодействие в экономике и торговле, а также стимулировать рост товарооборота.