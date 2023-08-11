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Экономика

ЦБ увидел риск увеличения санкционного давления на экономику России

Ведомости

Санкционное давление на Россию может увеличиться, в то время как в мире усилится процесс разделения стран на блоки. Об этом говорится в материалах Банка России к проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024–2026 гг.

«Санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Разделение на региональные блоки будет негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост мировой экономики и приводить к снижению цен на мировых товарных рынках», – говорится в одном из прогнозных сценариев ЦБ.

Всего регулятор представил три прогноза. Первый, базовый, учитывает, что мировая экономика продолжит развиваться в рамках ранее сформированных трендов и в условиях отсутствия новых шоков. При таком раскладе российская экономика вернется «на траекторию сбалансированного роста» в 1,5–2,5% в 2026 г.

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Второй сценарий – «усиление фрагментации» – как раз учитывает риск усиления санкционного давления на экономику России. Процесс разделения стран на блоки начался в 2018–2019 гг. В прошлом году он усилился из-за «геополитического напряжения». Темы роста будут ниже, чем в базовом сценарии.

Третий сценарий – «рисковый» – также предусматривает возможное усиление санкционного давления. Он также предполагает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах. Это, в свою очередь, повлечет ужесточение ДКП.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине в 2022 г., при этом многие ограничения действуют еще с 2014 г. Весной 2022 г. председатель правительства Михаил Мишустин заявлял, что количество ограничений против России превосходит когда–либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего, по его словам, действует более 6000 санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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