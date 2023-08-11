ЦБ увидел риск увеличения санкционного давления на экономику России

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине в 2022 г., при этом многие ограничения действуют еще с 2014 г. Весной 2022 г. председатель правительства Михаил Мишустин заявлял, что количество ограничений против России превосходит когда–либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего, по его словам, действует более 6000 санкций.