ЦБ увидел риск увеличения санкционного давления на экономику России
Санкционное давление на Россию может увеличиться, в то время как в мире усилится процесс разделения стран на блоки. Об этом говорится в материалах Банка России к проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024–2026 гг.
«Санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Разделение на региональные блоки будет негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост мировой экономики и приводить к снижению цен на мировых товарных рынках», – говорится в одном из прогнозных сценариев ЦБ.
Всего регулятор представил три прогноза. Первый, базовый, учитывает, что мировая экономика продолжит развиваться в рамках ранее сформированных трендов и в условиях отсутствия новых шоков. При таком раскладе российская экономика вернется «на траекторию сбалансированного роста» в 1,5–2,5% в 2026 г.
Второй сценарий – «усиление фрагментации» – как раз учитывает риск усиления санкционного давления на экономику России. Процесс разделения стран на блоки начался в 2018–2019 гг. В прошлом году он усилился из-за «геополитического напряжения». Темы роста будут ниже, чем в базовом сценарии.
Третий сценарий – «рисковый» – также предусматривает возможное усиление санкционного давления. Он также предполагает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах. Это, в свою очередь, повлечет ужесточение ДКП.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине в 2022 г., при этом многие ограничения действуют еще с 2014 г. Весной 2022 г. председатель правительства Михаил Мишустин заявлял, что количество ограничений против России превосходит когда–либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего, по его словам, действует более 6000 санкций.