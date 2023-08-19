Минфин: приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав России
Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами, указ о которой ранее подписал президент Владимир Путин, будет действовать до восстановления нарушенных прав России, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Такое заявление ведомство сделало в связи с обращением Великобритании об отмене приостановки статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества» от 1994 г.
Страны Запада, напомнили в Минфине, с прошлого года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры против Москвы. В частности, в феврале 2023 г. Евросоюз включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.
«Одновременно отмечается неисполнение отдельных положений налоговых соглашений недружественными странами. Например, отказы в выдаче подтверждений постоянного место нахождения в иностранном государстве своим резидентам для применения соглашений, а также приостановление обмена налоговой информацией с Россией», – сообщает ведомстве.
В этих условиях Россия, как отмечается, не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке. В Минфине также сослались на Венскую конвенцию о праве международных договоров, которая допускает приостановку соглашений и их отдельных положений, если права другой страны были нарушены.
«Предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы», – резюмировал Минфин.
8 августа Путин подписал указ о приостановке ряда налоговых договоров с недружественными странами, в том числе с США и странами Евросоюза. Такое решение было принято «из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие некоторых договоров приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ».
В частности, речь шла о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. Инициатива ограничить СИДН со странами Запада была выдвинута в марте 2023 г. на фоне включения Евросоюзом России в так называемый черный список. С предложением тогда выступили Минфин и МИД.
В перечень стран, подпавших под заморозку СИДН, вошли почти все страны ЕС (кроме Эстонии и Латвии), США, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Япония, Южная Корея, Австралия и др.