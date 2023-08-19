Минфин: приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав России

В этих условиях Россия, как отмечается, не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке. В Минфине также сослались на Венскую конвенцию о праве международных договоров, которая допускает приостановку соглашений и их отдельных положений, если права другой страны были нарушены.