Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5%
Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку на 25 б. п. до 16,5%, сообщается на сайте регулятора.
«Сейчас мы наблюдаем эффекты от постепенного повышения базовой ставки в прошлом году, которые воздействуют на экономику. В результате инфляция планомерно снижается. Это повышает уверенность в наших оценках и закрепляет тренд на стабилизацию инфляции», – рассказал председатель Нацбанка Галымжан Пирматов.
По итогам июля годовая инфляция в Казахстане снизилась до 14%, причем сильнее всего замедляется рост цен на товарную часть, а на услуги же инфляция, наоборот, ускорилась. Месячная инфляция в прошлом месяце ускорилась до 0,6%.
При этом регулятор отмечает сохранение проинфляционного давления со стороны расширяющегося фискального стимулирования, внутреннего спроса, а также высоких и нестабильных инфляционных ожиданий населения. Так, на годовом горизонте граждане ожидают роста цен на 16,9%.
Нацбанк ожидает, что по итогам 2023 г. инфляция в Казахстане составит 10-12%, снизившись до 7,5-9,5% в следующем году и до 5,5-7,5% – в 2025 г.
Как отмечает Nur.kz, это первое понижение ставки регулятором с июля 2020 г.