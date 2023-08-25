Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5%

«Сейчас мы наблюдаем эффекты от постепенного повышения базовой ставки в прошлом году, которые воздействуют на экономику. В результате инфляция планомерно снижается. Это повышает уверенность в наших оценках и закрепляет тренд на стабилизацию инфляции», – рассказал председатель Нацбанка Галымжан Пирматов.