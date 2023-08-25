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Экономика

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5%

Ведомости

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку на 25 б. п. до 16,5%, сообщается на сайте регулятора.

«Сейчас мы наблюдаем эффекты от постепенного повышения базовой ставки в прошлом году, которые воздействуют на экономику. В результате инфляция планомерно снижается. Это повышает уверенность в наших оценках и закрепляет тренд на стабилизацию инфляции», – рассказал председатель Нацбанка Галымжан Пирматов.

По итогам июля годовая инфляция в Казахстане снизилась до 14%, причем сильнее всего замедляется рост цен на товарную часть, а на услуги же инфляция, наоборот, ускорилась. Месячная инфляция в прошлом месяце ускорилась до 0,6%.

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При этом регулятор отмечает сохранение проинфляционного давления со стороны расширяющегося фискального стимулирования, внутреннего спроса, а также высоких и нестабильных инфляционных ожиданий населения. Так, на годовом горизонте граждане ожидают роста цен на 16,9%.

Нацбанк ожидает, что по итогам 2023 г. инфляция в Казахстане составит 10-12%, снизившись до 7,5-9,5% в следующем году и до 5,5-7,5% – в 2025 г.

Как отмечает Nur.kz, это первое понижение ставки регулятором с июля 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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