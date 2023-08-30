Минторг США понизил оценку роста ВВП до 2,1% во II квартале

Месяцем ранее минторг оценивал рост ВВП США в 2,4%. Новая оценка отражает снижение инвестиций в товарно-материальные запасы, а также расходов бизнеса на оборудование и продукты интеллектуальной собственности. В то же время оценка расходов органов власти, потребительских расходов, экспорта и инвестиций в жилищное строительство была повышена. По итогам I квартала экономика страны выросла на 2%.