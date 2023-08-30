Минторг США понизил оценку роста ВВП до 2,1% во II квартале
Экономика США выросла в апреле - июне на 2,1% в годовом выражении, следует из второй, уточненной оценки Бюро экономического анализа (BEA, структура минторга страны).
Месяцем ранее минторг оценивал рост ВВП США в 2,4%. Новая оценка отражает снижение инвестиций в товарно-материальные запасы, а также расходов бизнеса на оборудование и продукты интеллектуальной собственности. В то же время оценка расходов органов власти, потребительских расходов, экспорта и инвестиций в жилищное строительство была повышена. По итогам I квартала экономика страны выросла на 2%.
Как отмечает Reuters, большинство экономистов отказались от своих прогнозов о вступлении экономики США в рецессию в этом году. Агентство считает, что из-за устойчивости экономики стоимость заимствований останется высокой в течение некоторого времени, но на фоне замедления инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может прекратить повышать ключевую ставку.
На прошлой неделе председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору, вероятно, придется еще повысить ключевую процентную ставку для сдерживания инфляции. ФРС, добавил Пауэлл, внимательно относится к признакам того, что экономика охлаждается «не так, как ожидалось», и к «особенно высоким» потребительским расходам.
26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых. По мнению регулятора, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность росла умеренными темпами. В последние месяцы наблюдался устойчивый рост числа рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, а инфляция – высокой.