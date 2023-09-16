Минцифры исключило влияние новой ключевой ставки на поддержку IТ-отрасли
Повышение ключевой ставки до 13% не отразится на IТ-компаниях и существующих мерах поддержки отрасли, в том числе на льготной ипотеке, сообщил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев.
«Пока есть набор мер поддержки, [он] реализуется, я не думаю, что ставка влияет. Потому что у нас отфиксированный процент по льготной ипотеке и процент по льготному кредитованию. Поэтому это не затронет наши компании, которые эти меры получают», – сказал Шадаев.
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. При этом максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн руб., для остальных – 9 млн руб.
По итогам 2022 г. спрос на программу оказался меньше ожидавшегося, и в январе правительство смягчило ее условия. Льготная ипотека стала доступна сотрудникам аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в возрасте от 18 лет. А 1 сентября кабмин отменил требования к уровню минимальной зарплаты заемщиков. Ранее заемщик, проживающий в Москве, должен был зарабатывать не менее 150 000 руб. в месяц, а жители городов-миллионников – не менее 120 000 руб. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 000 руб. в месяц.
По данным Минцифры, программой льготной ипотеки воспользовались уже 23 000 человек, а ее объем составил 207 млрд руб.