Россия и Китай договорились о реализации крупных инвестпроектов на $170 млрд
Россия и Китай реализуют 79 крупных совместных проектов и инвестируют в них около $170 млрд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
«Ситуация все больше развивается от торгового сотрудничества к инвестициям. У нас большой портфель инвестиционных проектов, объем инвестиций в эти 79 проектов составляет порядка $170 млрд. Их совместная реализация приведет и к дальнейшему росту взаимной торговли», – подчеркнул глава Минэка.
Он отметил, что по итогам первой половины 2023 г. рост товарооборота между Россией и КНР превысил 30%. Ранее лидеры государств Владимир Путин и Си Цзиньпин поставили цель – увеличить торговый оборот между странами до $200 млрд в 2024 г. По прогнозу Решетникова, эту задачу удастся выполнить и даже перевыполнить уже в 2023 г.
Министр прибыл в Пекин 19 сентября на 26-е заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во время рабочей поездки Решетников также проведет встречи с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином и другими китайскими политиками.
Президент Владимир Путин ранее отметил, что расширять двустороннее сотрудничество России и Китая помогают его дружеские и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.