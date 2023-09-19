Россия и Китай договорились о реализации крупных инвестпроектов на $170 млрд

Он отметил, что по итогам первой половины 2023 г. рост товарооборота между Россией и КНР превысил 30%. Ранее лидеры государств Владимир Путин и Си Цзиньпин поставили цель – увеличить торговый оборот между странами до $200 млрд в 2024 г. По прогнозу Решетникова, эту задачу удастся выполнить и даже перевыполнить уже в 2023 г.