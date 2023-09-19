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Экономика / Инвестиции

Россия и Китай договорились о реализации крупных инвестпроектов на $170 млрд

Ведомости

Россия и Китай реализуют 79 крупных совместных проектов и инвестируют в них около $170 млрд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«Ситуация все больше развивается от торгового сотрудничества к инвестициям. У нас большой портфель инвестиционных проектов, объем инвестиций в эти 79 проектов составляет порядка $170 млрд. Их совместная реализация приведет и к дальнейшему росту взаимной торговли», – подчеркнул глава Минэка.

Он отметил, что по итогам первой половины 2023 г. рост товарооборота между Россией и КНР превысил 30%. Ранее лидеры государств Владимир Путин и Си Цзиньпин поставили цель – увеличить торговый оборот между странами до $200 млрд в 2024 г. По прогнозу Решетникова, эту задачу удастся выполнить и даже перевыполнить уже в 2023 г.

Министр прибыл в Пекин 19 сентября на 26-е заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во время рабочей поездки Решетников также проведет встречи с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином и другими китайскими политиками. 

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Президент Владимир Путин ранее отметил, что расширять двустороннее сотрудничество России и Китая помогают его дружеские и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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