Мишустин заявил о двукратном росте производства ключевых видов боевой техники
Изготовление ключевых видов боевой техники в России выросло более чем вдвое. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.
«Мы продолжаем решать задачи по обеспечению потребностей наших Вооруженных сил, которые были определены на этот период. Планы-графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев – со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы», – заявил Мишустин, открывая заседание.
19 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам восьми месяцев 2023 г. ОПК удалось не только выполнить график поставок, но кратно увеличить выпуск военной продукции и по отдельным направлениям: объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза.