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Экономика

Мишустин заявил о двукратном росте производства ключевых видов боевой техники

Ведомости

Изготовление ключевых видов боевой техники в России выросло более чем вдвое. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

«Мы продолжаем решать задачи по обеспечению потребностей наших Вооруженных сил, которые были определены на этот период. Планы-графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев – со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы», – заявил Мишустин, открывая заседание.

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19 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам восьми месяцев 2023 г. ОПК удалось не только выполнить график поставок, но кратно увеличить выпуск военной продукции и по отдельным направлениям: объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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