Мишустин заявил о двукратном росте производства ключевых видов боевой техники

19 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам восьми месяцев 2023 г. ОПК удалось не только выполнить график поставок, но кратно увеличить выпуск военной продукции и по отдельным направлениям: объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза.