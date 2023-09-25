Решетников заявил о необходимости сосредоточиться на поддержке автопроизводства
Министр экономического развития Максим Решетников заявил о необходимости сосредоточиться на поддержке автопроизводства, в первую очередь, на производстве автокомпонентов. Об этом он заявил на пленарном заседании в Совете Федерации.
«Готовы обсуждать вопрос поддержки спроса, но только одновременно или после того, как мы увидим реальное движение автопроизводителей к насыщению предложением, особенно с теми параметрами, как есть», – пояснил Решетников.
По словам министра из-за острого дефицита предложения, дополнительное стимулирование спроса приведет к росту цен. По его мнению, российские производители будут не в состоянии удовлетворить этот спрос.
За первые шесть месяцев 2023 г. в России было продано 401 566 новых легковых автомобилей. Наибольший вклад в этот показатель внес «АвтоВАЗ» – продажи Lada за отчетный период выросли на 84%. Продажи растут на фоне сверхнизкой базы прошлого года. После начала спецоперации все иностранные автопроизводители и импортеры, за исключением китайских марок, остановили работу, а многие из них полностью ушли из России. Таким образом основу российского рынка теперь составляют отечественная и китайская автотехника.