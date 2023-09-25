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Экономика

Решетников заявил о необходимости сосредоточиться на поддержке автопроизводства

Ведомости

Министр экономического развития Максим Решетников заявил о необходимости сосредоточиться на поддержке автопроизводства, в первую очередь, на производстве автокомпонентов. Об этом он заявил на пленарном заседании в Совете Федерации.

«Готовы обсуждать вопрос поддержки спроса, но только одновременно или после того, как мы увидим реальное движение автопроизводителей к насыщению предложением, особенно с теми параметрами, как есть», – пояснил Решетников.

По словам министра из-за острого дефицита предложения, дополнительное стимулирование спроса приведет к росту цен. По его мнению, российские производители будут не в состоянии удовлетворить этот спрос.

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За первые шесть месяцев 2023 г. в России было продано 401 566 новых легковых автомобилей. Наибольший вклад в этот показатель внес «АвтоВАЗ» – продажи Lada за отчетный период выросли на 84%. Продажи растут на фоне сверхнизкой базы прошлого года. После начала спецоперации все иностранные автопроизводители и импортеры, за исключением китайских марок, остановили работу, а многие из них полностью ушли из России. Таким образом основу российского рынка теперь составляют отечественная и китайская автотехника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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