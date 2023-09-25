Решетников заявил о необходимости сосредоточиться на поддержке автопроизводства

За первые шесть месяцев 2023 г. в России было продано 401 566 новых легковых автомобилей. Наибольший вклад в этот показатель внес «АвтоВАЗ» – продажи Lada за отчетный период выросли на 84%. Продажи растут на фоне сверхнизкой базы прошлого года. После начала спецоперации все иностранные автопроизводители и импортеры, за исключением китайских марок, остановили работу, а многие из них полностью ушли из России. Таким образом основу российского рынка теперь составляют отечественная и китайская автотехника.