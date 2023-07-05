Газета
Авто

Продажи автомобилей в первом полугодии выросли на 14%

Но вопрос с доступностью недорогих машин по-прежнему сохраняется
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

За первое полугодие 2023 г. в России было продано 401 566 новых легковых автомобилей, следует из данных «Автостата» и системы электронных ПТС. Это на 14% больше по сравнению с январем-июнем 2022 г. 

Наибольший вклад в этот показатель внес «АвтоВАЗ» – продажи Lada за отчетный период выросли на 84% до 134 551 машины. Рыночная доля компании по итогам полугодия составила 33,5% против 20,8% годом ранее. По собственным данным «АвтоВАЗа», продажи в первом полугодии выросли почти в два раза, составив 143 618 машин Lada. 

Далее следует большая тройка китайских брендов, следует из статистики «Автостата». Продажи Chery за первое полугодие выросли в 3,7 раза до 47 176 автомобилей, Haval – в три раза до 38 551 машину, Geely – почти в четыре раза до 32 681 единицы. На пятом месте оказалась корейская Kia с результатом 18 482 проданных автомобиля (-59%). 

Физлица начали активно везти подержанные автомобили через Дальний Восток

В основном везут японские и корейские машины

В июне 2023 г. в России было продано 82 407 легковых машин, что в 2,5 раза больше по сравнению с июнем 2022 г., подсчитали аналитики. Почти 29% рынка в минувшем месяце пришлось на Lada, 12,2% – на Chery, 10% – Haval, и 8,4% – у Geely. Остальные бренды оказались существенно ниже этой отметки, хотя на пятом и шестом местах в марочном топе продаж также закрепились китайские игроки – Changan и Omoda. 

Примечательно, что за счет сверхнизкой базы прошлого года и возможности привезти машину по параллельному импорту, в марочном топе продаж остались корейские Kia и Hyundai, а также японская Toyota. У последней даже выросли продажи в 2,3 раза – правда, всего до 2374 автомобилей. 

В целом же, бренды из КНР все более активно оккупируют верхушку рейтинга продаж – как по маркам, так и по моделям. Сейчас они занимают шесть из 10 позиций в обеих категориях. Впрочем, до абсолютного лидера продаж – отечественной Lada Granta – им еще далеко. В июне было продано 15 876 таких машин – в 4,7 раза больше в годовом выражении. Для сравнения, ближайший китаец Haval Jolion разошелся тиражом в 4734 автомобиля (рост в 5,7 раз год к году). 

Ранее по теме: В России в этом году будет куплен 1 млн новых автомобилей

Июнь 2022 г. наряду с маем были одними из самых худших с точки зрения продаж автомобилей месяцами за современную историю наблюдений. Всего за июнь прошлого года россияне купили 32 731 новую легковую машину, на 77% меньше в годовом выражении, следует из данных «Автостата». 

По словам автоэксперта Владимира Беспалова, по-прежнему сохраняется вопрос того, каким будет предложение, поскольку машин не хватает, цены высокие, и покупатели не торопятся по таким ценам их приобретать. Если доступность относительно недорогих машин в диапазоне 1-2 млн руб. будет обеспечена, то рынок по итогам года может приблизиться к 1 млн автомобилей, полагает эксперт. «Появилась обновленная Lada Vesta, на “Автоторе” активно запускается производство китайских машин, растут продажи “Москвича”. Кроме того, сохраняется возможность привезти автомобиль по параллельному импорту. “Все это должно способствовать восстановлению рынка”, – надеется он.  

Базовый прогноз “Автостата” на 2023 г. предполагает, что рынок выйдет на уровень 815 000 новых легковых машин (+30%), оптимистичный – 850 000 (+36%). 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных