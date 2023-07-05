Продажи автомобилей в первом полугодии выросли на 14%

В целом же, бренды из КНР все более активно оккупируют верхушку рейтинга продаж – как по маркам, так и по моделям. Сейчас они занимают шесть из 10 позиций в обеих категориях. Впрочем, до абсолютного лидера продаж – отечественной Lada Granta – им еще далеко. В июне было продано 15 876 таких машин – в 4,7 раза больше в годовом выражении. Для сравнения, ближайший китаец Haval Jolion разошелся тиражом в 4734 автомобиля (рост в 5,7 раз год к году).