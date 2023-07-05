Продажи автомобилей в первом полугодии выросли на 14%Но вопрос с доступностью недорогих машин по-прежнему сохраняется
За первое полугодие 2023 г. в России было продано 401 566 новых легковых автомобилей, следует из данных «Автостата» и системы электронных ПТС. Это на 14% больше по сравнению с январем-июнем 2022 г.
Наибольший вклад в этот показатель внес «АвтоВАЗ» – продажи Lada за отчетный период выросли на 84% до 134 551 машины. Рыночная доля компании по итогам полугодия составила 33,5% против 20,8% годом ранее. По собственным данным «АвтоВАЗа», продажи в первом полугодии выросли почти в два раза, составив 143 618 машин Lada.
Далее следует большая тройка китайских брендов, следует из статистики «Автостата». Продажи Chery за первое полугодие выросли в 3,7 раза до 47 176 автомобилей, Haval – в три раза до 38 551 машину, Geely – почти в четыре раза до 32 681 единицы. На пятом месте оказалась корейская Kia с результатом 18 482 проданных автомобиля (-59%).
В июне 2023 г. в России было продано 82 407 легковых машин, что в 2,5 раза больше по сравнению с июнем 2022 г., подсчитали аналитики. Почти 29% рынка в минувшем месяце пришлось на Lada, 12,2% – на Chery, 10% – Haval, и 8,4% – у Geely. Остальные бренды оказались существенно ниже этой отметки, хотя на пятом и шестом местах в марочном топе продаж также закрепились китайские игроки – Changan и Omoda.
В целом же, бренды из КНР все более активно оккупируют верхушку рейтинга продаж – как по маркам, так и по моделям. Сейчас они занимают шесть из 10 позиций в обеих категориях. Впрочем, до абсолютного лидера продаж – отечественной Lada Granta – им еще далеко. В июне было продано 15 876 таких машин – в 4,7 раза больше в годовом выражении. Для сравнения, ближайший китаец Haval Jolion разошелся тиражом в 4734 автомобиля (рост в 5,7 раз год к году).
Июнь 2022 г. наряду с маем были одними из самых худших с точки зрения продаж автомобилей месяцами за современную историю наблюдений. Всего за июнь прошлого года россияне купили 32 731 новую легковую машину, на 77% меньше в годовом выражении, следует из данных «Автостата».
По словам автоэксперта Владимира Беспалова, по-прежнему сохраняется вопрос того, каким будет предложение, поскольку машин не хватает, цены высокие, и покупатели не торопятся по таким ценам их приобретать. Если доступность относительно недорогих машин в диапазоне 1-2 млн руб. будет обеспечена, то рынок по итогам года может приблизиться к 1 млн автомобилей, полагает эксперт. «Появилась обновленная Lada Vesta, на “Автоторе” активно запускается производство китайских машин, растут продажи “Москвича”. Кроме того, сохраняется возможность привезти автомобиль по параллельному импорту. “Все это должно способствовать восстановлению рынка”, – надеется он.
Базовый прогноз “Автостата” на 2023 г. предполагает, что рынок выйдет на уровень 815 000 новых легковых машин (+30%), оптимистичный – 850 000 (+36%).