Цена нефти Brent опустилась ниже $91 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $91/барр., следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Цена декабрьских фьючерсов Brent по состоянию на 18:40 мск составила $90,9/барр. (-1,4%), что стало минимумом с 12 сентября. Цена нефти марки WTI с поставкой в ноябре составляет $88,9/барр. (-2,07%).
5 сентября вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г. Мера является дополнением к ранее объявленному Россией добровольному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г.
Как отметил вице-премьер 5 сентября, решение о сокращении добычи нефти теперь будут пересматривать ежемесячно. Это нужно для того, чтобы в зависимости от ситуации на мировом рынке углубить сокращения или увеличить производство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в конце сентября, что возможность увеличения экспорта нефти в рамках ОПЕК+ не обсуждается.
Ранее сегодня Минфин сообщил, что средняя цена на нефть российской марки Urals в сентябре составила $83,08/барр., что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь – сентябрь показатель, наоборот, снизился в годовом выражении на 26,1% до $80,58/барр. Цена нефти North Sea Dated (аналог Brent) в сентябре составила $93,98.