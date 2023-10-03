Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 06:33 мск, цена декабрьских фьючерсов Brent опустилась до $89,88 за баррель (-2,516%), что стало минимумом после 7 сентября. В ходе торгов 3 октября стоимость опускалась до $89,61 за баррель.
В то же время стоимость нефти марки WTI с поставкой в ноябре опустилась на 2,974% и составляет $88,09 за баррель.
5 сентября вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г. Мера является дополнением к ранее объявленному Россией добровольному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г.
2 октября Минфин сообщил, что средняя стоимость нефти российской марки Urals в сентябре составила $83,08 за баррель, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь – сентябрь показатель, наоборот, снизился в годовом выражении на 26,1% до $80,58 за баррель. Цена нефти North Sea Dated (аналог Brent) в сентябре составила $93,98.